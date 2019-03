Cele mai eficiente intervenții estetice pentru tratarea cearcănelor și a pungilor de sub ochi !

Prezența cearcănelor sau a pungilor de sub ochi sunt aspecte estetice destul de neplăcute, care odata cu înaintarea în vârstă, pot deveni tot mai greu de ascuns sub machiaj sau de tratat prin mijloace clasice. De multe ori apariția lor precoce este cauzată de un stil de viață dezordonat, de mosteniri genetice sau de anumite afecțiuni medicale. Însă, oricare ar fi cauza și oricare ar fi momentul în care devin mai evidente, este recomandat, dacă ținem la frumusețea noastră, să ne documentăm, să căutăm și să alegem cel mai bun tratament cearcane si pungi sub ochi.