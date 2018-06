Patru tipuri de bijuterii cu care poti sa iti impresionezi persoana iubita

Inca din cele mai vechi timpuri, bijuteriile au fost si sunt considerate accesoriile care completeaza armonios orice tinuta. Aceste podoabe sunt capabile sa genereze emotii, sa incante simturi si sa evidentieze cele mai frumoase trasaturi.

Lucrata cu multa migala si foarte atent mestesugite, ele celebreaza si onoreaza frumusetea feminina in orice moment al zilei. Delicate si stralucitoare, bijuteriile impresioneaza prin farmecul lor si oricat de surprinzator ar parea, ele influenteaza foarte mult starea de spirit a celor ce le poarta.

Ca si in zona vestimentara, bijuteriile tin si ele cont de tendinte si se remarca prin forme diverse si monturi deosebite. Design-ul acestora este o reflectare a unor emotii si are capacitatea de a reda in mod creativ cele mai profunde trairi.

Iata mai jos cateva tipuri de bijuterii care pot impresiona si atrage orice femeie:

Cerceii sunt de departe cel mai utilizat accesoriu.

Indiferent de forma, ei pun in evidenta trasaturille multor doamne si domnisoare. Asadar, daca vrei sa faci o achizitie inteligenta pentru iubita ta, ar trebuie sa retii ca ei trebuie alesi in functie de cum completeaza si cum pun in valoare trasaturile fetei. Cerceii ovali sau cei rotunzi accentueaza linia fetei, iar cei alungiti si linii curbate vor atrage atentia asupra privirii, creeand astfel un aspect elegant.

Daca vrei sa o impresionezi, alege un model care se potriveste cu cea mai recenta rochie achizitionata si pana la momentul deciziei, asigura-te ca ai toate informatiile de care ai nevoie.

Colierele fac parte din categoria de accesorii speciale care pot fi purtate atat la o tinuta eleganta, cat si intr-o combinatie vestimentara relaxata. Urmareste cu atentie ce model ii lipseste iubitei tale si impresioneaza-o ceva spectaculos. Cu pietre sau pandantive inscriptionate, aceste bijuterii se remarca intotdeauna prin finetea cu care sunt lucrate. In plus, ele pot fi ajutate in functie de marimea dorita si se pot adapta cu lejeritate mai multor tipuri de evenimente.

Bratara este tipul de accesoriu care scoate in evidenta femmintatea la orice varsta. Aceasta poate fi integrata in mai multe tipuri de tinute: casual, elegant si ceva mai sporty (daca alegi un model potrivit). In functie de materialul din care este prelucrata, ea se poate modifica dupa masuri standard si mai ales daruita cu dragoste, cu siguranta nu iti va lasa iubita indiferenta.

Inelul este bijuteria carea adesea este asociata cu o cerere in casatorie, mai ales in clipa in care este oferit de catre iubit. Prin forma sa rotunda, simbolistica este complexa, poate merge in detaliu si intelegem ca detaliile se refera la ciclicitate, iubire si respect. Purtarea inelului pe al patrulea deget consfinteste cele mai sincere sentimente si de aici interpretarile pot fi multiple. Prin urmare, daca nu ai facut inca cererea poate ca un model te va inspira si incuraja sa treci la fapte…

Concluzionand, indiferent de forma sau tipul lor, bijuteriile sunt accesoriile care niciodata nu pot fi trecute cu vederea. Ca si pantofii, gentile si cosmeticele, pentru o femeie stilata si versatila, acestea nu sunt niciodata suficiente.