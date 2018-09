PREMIERĂ la „Miss America”. Tânăra afro-americană superbă care a câștigat titlul după noi reguli – FOTO

Tânăra afro-americană Nia Franklin a fost încoronată „Miss America”,ea fiind prima care a obţinut acest titlu - în 28 de ani de concurs - fără să fie nevoită să defileze în costum de baie.

Nia Franklin a obținut cel de-al patrulea titlu pentru statul New York în şase ani.



După ce a fost eliminată această cerinţă, participantele sunt supuse unei serii de întrebări care permit juriului să evalueze concurentele dincolo de atributele lor fizice.



„Mă bucur că nu a trebuit să defilez în costum de baie pentru a câştiga acest titlu, care reprezintă mai mult decât acest lucru", a declarat noua regină a frumuseţii, în vârstă de 24 de ani.



Tânăra afro-americană consideră că schimbarea acestei politici a concursului este „un lucru genial" care va atrage mai multe tinere să se înscrie la acest concurs, mărturisind faptul că, nefiind obligată să defileze în costum de baie, a putut să „mănânce puţin mai mult".



În iunie anul acesta organizatorii concursului Miss America au eliminat defilarea în costum de baie în actualul mandat al preşedintei Gretchen Carlson, care a preluat conducerea în ianuarie.



Gretchen Carlson, Miss America 1989 şi fost reporter la televiziunea Fox, l-a denunţat în urmă cu doi ani pentru hărţuire sexuală pe preşedintele de atunci al postului, Roger Alies.



Nia Franklin, care s-a născut în Carolina de Nord dar locuieşte la New York şi are un mare talent de compozitoare, şi-a demonstrat şi abilităţile de cântăreaţă de operă, interpretând un fragment din La Boheme, de Puccini, în cadrul concursului desfăşurat duminică 9 septembrie în Atlantic City.



Tânăra a mărturisit că participarea la concurs a ajutat-o să-şi plătească studiile universitare după ce tatăl ei a fost diagnosticat cu cancer şi i-a donat celule-suşă pentru tratament. Pe lângă coroana pe care o va deţine timp de un an, ea a câştigat un premiu de 50.000 de dolari sub formă de bursă.