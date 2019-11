Cu el l-a înlocuit Selena Gomez pe Justin Bieber! Cu cine a fost surprinsă artista

Cu toate acestea, Samuel Krost și Selena Gomez au fost surprinși pe străzile din New York ținându-se de mână.

Samuel Krost a postat însă pe Instagram, confirmând că cei doi au ieșit la o întâlnire: ”Iubirea e reală”, a declarat într-o postare pe Instagram. ”Deși ne-am aventurat pe căi separate, cel puțin știu că iubirea există. Te iubesc, Sel”, a mai scris acesta.

Selena a vorbit deschis despre dragostea ei în noua sa piesă, balada Lose You To Love Me. În timpul unui interviu cu Ryan Seacrest, Selena a confirmat că versurile de la LYTLM erau despre fostul ei iubit Justin Bieber.