Kamara, dezvăluiri HALUCINANTE despre fiul său. „Noi nu am știut ce are. Acel medic merită să nu mai profeseze”

Artistul Kamara a vorbit despre fiul său în vârstă de trei ani, Leon, care deocamdată nu poate să meargă, urmând să facă o operație în străinătate, pe lângă ședințele de kinetoterapie și ergoterapie​ pe care micuțul le face zilnic.

Această situație a fost cauzată de nașterea prematură a copilului, la 36 de săptămâni, precum și alte erori medicale.

„E bine, evoluează frumos. Trebuie să facă și o operație în străinătate, rizotomie dorsală, pentru a-l ajuta să meargă mai repede. Încă nu am stabilit unde, avem în discuție Canada sau Germania. El face kinetoterapie zilnic și ergoterapie', a dezvăluit artistul pentru Libertatea.

Artistul a vorbit, pentru prima dată, și despre eroarea medicală produsă la nașterea lui Leon, din cauza căreia fiul său suferă în prezent.

„Oana trebuia să nască prin cezariană. Un doctor iresponsabil de la Spitalul Municipal din Constanța a obligat-o să nască natural, înainte de termen, la opt luni, deși nimic nu indica faptul că venise momentul. Nu i se rupsese apa, nu avea contracții. Eu nu eram în țară, iar Oana plecase cu sora ei și cu cumnatul la mare, pentru o zi. Acolo s-a întâmplat totul. Ea s-a prezentat la spital doar pentru că avusese o sângerare”, a povestit el.

Soția artistului a fost astfel obligată să nască înainte de termen natural, și nu prin cezariană, așa cum îi indicase medicul său.

„Nu avea voie să nască natural, pentru că e mică în bazin, iar doctorul care-i monitorizase sarcina în București îi interzisese acest lucru. Acel doctor iresponsabil din Constanța a obligat-o să rămână în spital și a lăsat-o singură să nască natural, cu moașa. Ei i-au rupt apa, ei i-au făcut injecție pentru dilatare și o incizie. Ea le-a spus că nu are voie să nască natural, dar doctorul a insistat. Leon avea trei kilograme când s-a născut și i-au dat nota 9. Cum să-i dai nota nouă unui copil născut la 8 luni, căruia i-ai forțat nașterea? El era perfect sănătos. Născut la 8 luni, nu l-au pus la incubator. I l-au lăsat Oanei în salon. A fost pusă să se mulgă într-o cană și apoi să îl alăpteze. Leon a făcut o detresă și abia apoi l-au pus la incubator, ceea ce trebuiau să facă de la început, pentru că plămânii săi nu erau suficient de dezvoltați”, a mai spus Kamara.

El și soția lui au aflat destul de târziu că fiul lor are probleme de sănătate.

„Eu eram la Moscova cu Naționala artiștilor. Nimic nu anunța nașterea lui. De aici problemele lui Leon. Noi nu am știut ce are, ni l-au pus în brațe și am plecat cu el acasă. Ulterior, când am văzut cum întârzie în dezvoltare, am ajuns la mai mulți medici, care ne-au edificat. Am dirijat toată energia pentru a-l pune pe picioare și nu pentru a ne consuma forța și timpul prin procese cu un rezident iresponsabil. Mulțumesc acelor doctori care au intervenit la timp și au corectat cât s-a putut din greșeala unui doctor care merită să nu mai profeseze”, a mai povestit artistul.

Recent, Kamara s-a despărțit de mama fiului său, Oana, dar au stabilit ca ambii să aibă grijă de copil și să facă tot ce este mai bine pentru acesta.

Kamara a mai spus că are o relație specială cu fiul său, care are o înclinație către muzică.

„E un băiat deosebit, super inteligent, plin de viață. Are o ureche muzicală extraordinară, prinde piesele foarte repede. Dacă va avea talent în domeniu, îl voi susține imediat', a spus artistul.