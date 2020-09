A fost poreclit "cel mai sexy pușcăriaș", cum arata acum Jeremy Meeks | Foto

Jeremy Meeks a devenit celebru in 2014, dupa ce a fost inchis pentru posesie ilegala de arma si munitie. Atunci fotografia sa, postata de politia din California, l-a transformat in star pe retelele de socializare. Cand a iesit din inchisoare a decis sa-si schimbe radical viata - a semnat un contract cu o agentie de modelling si viseaza sa joace si in filme.

Jeremy Meeks a rămas fără cămașă joi, în timpul unei întâlniri cu designerul de modă, Jessica Rich. “Deținutul sexy”, în vârstă de 36 de ani, și-a arătat multiplele tatuaje, dar și trupul perfect sculptat.

Din cauza pandemiei de coronavirus trebuie să purtăm mască, pentru a evita răspândirea virusului. Dacă nu a avut o mască chirurgicală la îndemână, Jeremy a improvizat și și-a legat o bandană în jurul feței.