Adelina Pestrițu are coronavirus. Vedeta a anunțat plângând, pe Instagram, că va fi internată

*Foto: Captură Instagram din story-ul în care Adelina Pestrițu anunță că are Covid-19

Adelina Pestrițu are coronavirus. A rămas fără gust și miros

Vedeta a mărturisit că și-a dat seama că ar putea avea coronavirus pentru că nu mai simțea niciun gust, apoi niciun miros. Testul făcut ulterior s-a dovedit a fi pozitiv.

"N-am știut că persoana respectivă este infectată cu COVID, eu am făcut testul după ce am rămas fără gust și fără miros. Mâncam o ciocolată și efectiv nu mai aveam niciun gust. Nu înțelegeam de ce simt ca și cum aș mânca hârtie. Și am venit, mi-am făcut testul, am aflat că este pozitiv. Deocamdată starea mea de sănătate este bună, în afară de faptul că nu mai am gust și nu mai am miros. O să vă țin la curent, pe măsură ce voi putea să comunic ceea ce se întâmplă din păcate. Dar astea e, nu putem să prevedem aceste episoade din viața noastră. Protejați-vă, purtați mască și aveți mare grijă de voi. Sănătate multă. Și vreau să vă mai spun un lucru: o să fie bine. Îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei, dar eu am mare încredere că va fi totul bine. Poartă mască în continuare, da?”, a mai spus Adelina Pestrițu, în lacrimi, în clipul postat pe Instagram.