Adriana Karembeu a intrat în Cartea Recordurilor pentru modelul cu cele mai lungi picioare. Cum arată acum, la 50 de ani

Adriana Karembeu și-a dorit să fie medic, dar viața a purtat-o spre alte căi.

Adriana Karembeu, cariera și viața personală. De la medicină, la modelling

Adriana Karembeu era studentă la Medicină în Praga, când a câștigat un concurs de frumusețe. Așa s-a și petrecut schimbarea ei de carieră. Adriana Karembeu a renunțat la studii, alegând astfel industria modei.

În 1998, ea a devenit imaginea brandului de lenjerie intimă Wonderbra și tot în același an și-a cunoscut și primul soț, pe fotbalistul francez Christian Karambeu. Cunoașterea familiilor a reprezentat un test de foc pentru amândoi.

Tânăra și-a invitat iubitul în casa bunicilor, acolo unde a stat până la vârsta de șase ani, iar bunicul l-a testat pe Karembeu cu două păhărele și i-a spus: "Dacă reziști, atunci ești suficient de puternic să ai grijă de nepoata mea".

"La noi nu e cu prezentări, trebuie să ne gătești ceva. Suntem familie mare, vezi cum potrivești rețeta", i-a spus mama fotbalistului Adrianei. Din fericire, și modelul a trecut testul, iar ea și Christian Karambeu s-au căsătorit rapid. Căsnicia a durat din 1998 până în 2012.

Adriana Karembeu a intrat în Cartea Recordurilor pentru modelul cu cele mai lungi picioare. Cum arată la 50 de ani

Adriana Karembeu a avut de-a lungul carierei numeroase apariții în reviste, inclusiv "Vanity Fair" și "Maxim", prezentări de modă și evenimente. În Statele Unite ale Americii, a lucrat pentru Victoria's Secret. Bonus, omologarea recordului în cartea Guinness World Records pentru modelul cu cele mai lungi picioare: de 1,25 metri.

Nu s-a oprit însă doar la modelling. În 2008, Adriana Karembeu a participat la emisiunea "Rendez-vous en terre inconnue", pe canalul France 2, iar trei ani mai târziu, în 2011, ea a fost concurentă în primul sezon al emisiunii "Dancing with the stars", ediția franceză, conform Wikipedia.

Pe 17 septembrie 2021, aceasta a împlinit 50 de ani.

Nu a stat departe nici de cinematografie. Modelul a jucat în filme precum "The Three Girls", "Un gars, une fille", "Adriana et moi" și altele.

