Adriana Bahmuţeanu, despre cea mai mare dorinţă a Ionelei Prodan înainte de a pierde lupta cu boală: „A murit cu un mare regret”

Ionela Prodan a murit, la spital, după ce a fost internată o perioadă lungă de timp, luptându-se cu o boală foarte grea. Adriana Bahmuţeanu a vorbit despre marele regret al îndrăgitei artiste

"Ionela Prodan a fost o forţă, o personalitate artistică remarcabilă, a iubit-o toată România. Am sunat-o ieri pe Ana a spus că nu poate vorbi şi am spus că o sun mai pe seară, apoi am aflat vestea tristă. Ionela Prodan a murit cu un regret, a vrut un spectacol aniversar la Sala Palatului... îmi pare rău că nu m-am grăbit să îl organizez. A fost plecată în Cuba la un tratament, a slăbit, s-a făcut tot ce era omeneşte, dar trebuie păstrată în amintire ca o artistă excepţională. Nu se simţea bine şi nu a vrut ca publicul să ştie asta. Nu cred că cineva i-a ascuns ceva, eu cred că ea a ştiut ce suferinţă are, cred că s-a gândit la toate detaliile." a spus Adriana Bahmuţeanu, la Antena Stars.