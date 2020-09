Alexandra Stan s-a pozat fără haine. Cum a apărut artista pe plajă: ”Arăți senzațional!”

”Arăți excelent”/ ”Ești atât de sexy”/ ”Ești foarte frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Alexandra Stan: ”Dacă-mi expun formele, nu înseamnă că nu sunt puternică”

Alexandra Stan a fost, de-a lungul timpului, criticată pentru aparițiile mult prea sexy, însă ea s-a apărat.

”Oare chiar așa să fie? Mai ciudat mi se pare faptul că `acuzele` vin de la o persoană care are experiență în PR și marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artiști din muzică. (...) Suntem în 2019, am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine așa cum sunt. La 30 de ani îmi iubesc corpul și sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomenește și @beyonce. Sunt free să postez ce vreau, deal with it.

Alexandra Stan, complet dezbrăcată pe Instagram! Pozele nud au aprins imaginația fanilor: „Murim de inimă”