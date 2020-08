Alina Eremia, despre cum e să fii femeie în showbiz: ”Nu e simplu dintr-un singur motiv”

”Pentru că s-a suspendat activitatea concertistică, oamenii din echipele artiștilor – de la instrumentiști, tour managers, șoferi, echipe tehnice – au rămas fără nici un venit. În perioada asta am făcut multă muzică, mi-am ocupat timpul într-un mod creativ, am studiat la pian mai mult, am făcut o introspecție serioasă, am făcut puțină curățenie în minte și suflet”, a spus cântăreața.

Ce spune despre social media

”În momentul în care ești o figură publică, lumea devine interesată și de omul din spatele artistului. Primul contact este cu muzica ta, cu personalitatea ta muzicală, după care vor să te cunoască pe tine, ca individ: cum ești, ce îți place, care e mesajul tău, iar asta se întâmplă pe social media, incluzând tot: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Sunt canale de comunicare foarte dinamice, accesibile tuturor. Îmi place ideea de story, video în timp real, pentru că este felul în care poți să le dai acces în backstage, și văd cum se desfășoară ziua ta”, a mai comentat artista.