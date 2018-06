Alina Eremia, fosta jurată „Next Star”, scrisă pentru iubitul ei. Ascultă cea mai frumoasă dedicație de dragoste muzicală! Clipul, de poveste!

Că Alina Eremia trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz, o știe toată lumea. Chiar dacă și-a ținut cât a putut de departe de tot ce înseamnă mediatizare relația cu Edi, de data asta, artista a dat cărțile pe față!

Pentru prima dată, ni-l arată și nouă! Alina Eremia, fotografii de colecție cu Edi, iubitul ei. „Vă povestesc despre povestea mea de dragoste!”

Cântăreața a lansat o melodie, „Aş da” , scrisă cu gândul la iubirea vieții ei. Așa cum era de așteptat, piesa e de fapt o declarație de dragoste emoționantă, pe note.

„Eram într-o seară acasă în fața pianului și, dintr-o joacă, am compus refrenul acestei piese. „Aş da” este o melodie extrem de personală, este una dintre cele mai sincere piese pe care le-am scris, dar şi una din cele mai frumoase declarații pe care le-am făcut. Sunt sentimentele mele puse în versuri, sentimente atât de puternice pe care le poţi compara cu dragostea mea pentru muzică. Ceea ce m-a inspirat este povestea de dragoste pe care o trăiesc în prezent alături de Edi. Odată ce am ştiut despre ce va fi piesa, versurile au venit de la sine”, a declarat Alina Eremia la Virgin Radiodespre noul single.

Ea - artistă, el - corporatist, împreună formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc! Alina și Edi s-au întâlnit prima data la sala de sport, iar relația lor s-a înfiripat timid, cu priviri aruncate pe furiș unul către celalalt. Locuiesc împreună de un an și cel mai mult le place să călătorească, atunci când Alina nu are concerte, filmări etc.