Anamaria Prodan, splendidă în costum de baie! Sexy impresara are forme impecabile la 48 de ani | Foto

Fericită și împlinită alături de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Laurențiu Reghecampf a fost căsătorit cu Mariana Boldea, actualmente Pfeiffer. Au format din 1994 până în 2008.

Anamaria Prodan și actualul său soț, Laurențiu Reghecampf, s-au întâlnit cu foarte mulți ani în urmă și chiar au avut o relație, însă s-au separat și fiecare s-a căsătorit cu altcineva, ca după ani să ajungă și ei în fața altarului.