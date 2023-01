Anda Adam, hotărâtă să devină mamă pentru a doua oară: „Vrem să se întâmple totul foarte repede”

Anda Adam trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Artista este îndrăgostită până peste cap și la un an de la cererea în căsătorie, artista și iubitul ei au anunțat că s-au căsătorit civil. La nici o lună de la frumosul eveniment din viața lor, cei doi spun că vor neapărat să devină părinți.

Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci, deciși să-și mărească familia: „Nu mai avem răbdare să așteptam”

După un mariaj eșuat, Anda Adam și-a găsit din nou liniștea și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Yosif Mohaci. Cei doi se iubesc enorm și nu au nevoie să-și demonstreze dragostea prin cadouri scumpe. Întrebați ce și-ar dori să primească de ziua îndrăgostiților, cei doi au fost sinceri:

„De Valentine's Day nu m-am gândit. E și ziua lui pe 14 februarie chiar atunci. În fiecare an am o problemă cu acest lucru. El are nevoie foarte tare de dragoste și nu știu altceva ce să-i fac cadou. Dragoste îi dau în fiecare zi. Acum o să încerc să i-o împachetez și să i-o dau. Încerc în fiecare zi”, a declarat Anda Adam.

Yosif Mohaci a fost mai specific și a spus clar și răspicat ce ar vrea să primească în ziua în care cuplurile își declară dragostea ceva mai mult decât în restul anului: „Eu vreau un bețisor cu două linii, un test de sarcină pozitiv!”, a spus soțul artistei.

Se pare că cei doi sunt pe aceeași lungime de undă și ambii vor să-și mărească familia cât mai repede.

„Noi vrem gemeni, și dacă se poate să aibă amândoi și ochii albaștri ca el, ar fi vis, nu altceva. Noi iubim foarte mult copiii, nu mai avem răbdare să așteptam. Ne dorim o familie numeroasă și vrem să se întâmple totul foarte repede. Cine mai are timp așa cu câte un puiuț la dospit câte un an? Să fie doi dintr-o lovitură și gata am făcut familia mare, numeroasă. Ne strângem duminica la masă, suntem fericiți, ne iubim!”, a mai declarat Anda Adam, pentru Click!

Anda Adam vorbește despre „nunta secretă” pe care a făcut-o la finalul lui 2022

La finalul anului care tocmai a trecut, Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci au surprins cu decizia lor de a face cununia civilă. Întrebată de ce a fost ținut totul departe de ochii curioșilor, Anda Adam a spus că nu a făcut nimic ineționat, ci pur și simplu s-au decis repede că ar vrea să-și unească destinele în fața ofițerului de stare civilă, așa că au decis că nu mai este cazul să aștepte.

„Cununia noastră civilă nu a fost deloc ținută la secret. Ne-am decis foarte repede și am zis să facem acest lucru acum, pentru că nu voiam să aibă loc semnarea actelor, în același timp, cu nunta în sine. Efectiv nu a fost nimic pe ascuns. Ne-am dus noi, familia și copiii la Starea Civilă”, a mai spus Anda Adam, pentru sursa citată mai sus.

