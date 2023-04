Andreea Antonesu a suferit de o boală gravă în copilărie. Cu ce probleme s-a confruntat fosta concurentă de la America Express

Părinții Andreei Anonescu au trecut prin momente cumplite când artista avea doar 2 ani. Fosta concurentă de la America Express - Drumul Aurului a scos la iveală detalii mai puțin știute despre boala cu care a fost diagnosticată în copilărie.

Cântăreața este destul de discretă în ceea ce privește viața personală, însă nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente. De curând, aceasta a vorbit despre o situație foarte dificilă prin care a trecut în urmă cu 38 de ani.

Boala gravă de care a suferit Andreea Antonescu în copilărie. Medicii nu i-au dat prea multe șanse fostei concurente de la America Express

Copilăria trebuie să fie cea mai frumoasă etapă din viața unei persoane, însă nu toți se bucură de frumusețea ei. Printre cei care au întâmpinat momente grele când erau mici se numără și Andreea Antonescu.

La vârsta de aproximativ 2 ani, fosta concurentă de la America Express a fost diagnosticată cu o boală gravă. Medicii au anunțat familia artistei că fiica lor suferă de sindromul nefrotic, o afecțiune destul de complicată a rinichilor.

Citește și: Problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat fiica cea mică a Andreei Antonescu. Cum se simte acum micuța

Mai mult decât atât, doctorii nu i-au dat prea multe speranței Andreei Antonescu. Aceștia au ținut neapărat să-i avertizeze părinții că șansele de supraviețuire sunt minime în cazul fetiței lor.

Cântăreața a povestit întreaga întâmplare în cadrul unui podcast. Fosta concurentă de la America Express a fost internată în spital timp de 6 luni și a urmat un tratament cu citostatice pentru a se vindeca.

„Când am fost micuță, am fost foarte bolnavă. Am suferit de un sindrom nefrotic mixt. Este prima oară când eu dezbat acest subiect. O infecție la ambii rinichi. Am fost internată la Fundeni, aveam vârsta de doi ani. Am fost internată timp de șase luni.

Șansele ca eu să trăiesc erau micuțe, minime, acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să mai încerce să facă un copil, pentru a nu o pierde și pe mama, mama care mă iubea extrem de tare”, a mărturisit Andreea Antonescu, potrivit viva.ro.

Deși a urmat un tratament dur, șansele artistei erau mici în continuare. Astfel, medicii s-au simțit nevoiți să le sugereze părinților săi să mai facă un copil pentru că este posibil să își piardă fiica.

Citește și: Andreea Antonescu nu exclude împăcarea cu cel care i-a dăruit încă o fetiță. Ce a dezvăluit despre fostul partener

„Șansele mele de a trăi, de a supraviețui, erau minime. Erau acte pentru a pleca undeva în Belgia, la tratament. Cu toate acestea, medicii din Spitalul Fundeni nu mi-au dat nici măcar în altă țară șanse de supraviețuire. Atunci, practic, destinul meu a fost considerat un miracol. De asta ai mei au considerat că sunt norocoasă și tocmai de asta au încercat să mă ghideze și să mă așeze pe un drum sau pe câteva drumuri în care să considere ei că aș putea reuși eu”, a mai adăugat ea, conform surselor citate mai sus.

Alice, gest dramatic în episoadele noi din serialul Lia - Soția soțului meu ▶ Vezi integral în AntenaPLAY