Andreea Bălan s-a pozat aproape goală, la 13 zile de când a născut! Ce a făcut ca să slăbească repede – Foto

Andreea Bălan s-a pozat aproape goală în fața unei oglinzi, la 13 zile de când a născut și de când s-a aflat la un pas de moarte, în urma operației de cezariană.

Artista a publicat și o fotografie pe care și-a făcut-o cu o zi înainte de a deveni mamă pentru a doua oară.

Alături de cele două fotografii, Andreea Bălan a publicat și un mesaj în care le-a explicat fanilor ei motivul pentru care a slăbit atât de repede

„13 zile de la naștere… + burtica cu o zi înainte de naștere ?(ultima burtică ?) Dacă vă întrebați cum de am slăbit așa repede, s-a întâmplat deoarece 4 zile la terapie intensivă și în salon, am „mâncat” numai perfuzii + că am purtat și centura. Acum iau multe vitamine (+ antibiotic și injecții cu Clexan) ca să mă recuperez și să am energie. ??”, a explicat ea.

Andreea Bălan s-a aflat la un pas de moarte după operația de cezariană. Ea a suferit de embolie cu lichid amniotic și a intrat în stop cardio-respirator.

Ulterior, Andreea Bălan a povestit ce își amintește din acel moment îngrozitor din viața ei.