Anna Lesko, poze incendiare cu trupul dezgolit! Aceasta a făcut un atac dur la adresa altor vedete: "Femeile care se dau drept exemplu si se bat cu pumnii in piept..."

La 40 de ani are un trup de invidiat și o personalitate extrem de puternică. Sucește mințile bărbaților și este un artist incredibil! Aceasta a postat câteva imagini incendiare alături de care a postat un mesaj dur: “Nu sunt un exemplu de urmat!”

“Nu sunt un exemplu de urmat! Cu trecerea timpului, nu ma mai simt de parca ar trebui sa ma justific. Suntem diferiti si frumosi in felul nostru. Aaaa, poti tine cont de anumite aspecte, sa vezi daca rezoneaza in context cu tine. Poate ce mie imi prieste, pe tine te dezavantajeaza.

Femeile care se dau drept exemplu si se bat cu pumnii in piept ca sunt demne de urmat in toate cele, nu imi prezinta incredere. Am intalnit suficiente la viata mea. Astazi, ea daca este «combinata» cu un fotbalist o vei vedea negresit pe stadion, in plina actiune.