Cum arată chipul Antoniei fără pic de machiaj sau filtru: „Pur și simplu eu”. Ce au observat fanii la trăsăturile ei naturale

Antonia a avut curajul de a se fotografia fără strop de machiaj pe față și internauții au reacționat imediat | Instagram

Antonia este adesea complimentată pentru trăsăturile ei și nu doar odată s-a clasat în pe primele locuri în topurile celor mai frumoase femei din lume. Cele aproape trei milionae de urmăritori din mediul online sunt cu ochii pe ea și asteptată cu nerăbdare fiecare postare a acesteia. De data aceasta, însă, ea a făcut o pauză de la clasicele imagini pe care le distribuie, luându-și prin surprindere urmăritorii.

Ce au observat fanii la chipul Antoniei fără machiaj sau filte

Toți știu că logdnica lui Alex Velea este de o frumusețe răpitoare, însă nu mulți au avut ocazia să o vadă pe aceasta într-o asemenea ipostază. Deși este mamică a trei copii, timpul pare că a stat în loc pentru ei și nicio clipă nu și-a lăsat amprenta asupra fizicului său fără cusur.

Dacă urmăritorii ei s-au obișnuit deja cu aparițiile ei îndrăznețe, de data aceasta frumoasa cântăreață a distribuit o imagine cu totul diferită. Fără nicio reținere, ea s-a afișat în mediul online complet naturală într-o ipostază în care doar cei apropiați au mai văzut-o.

În secolul filtrelor și programelor de editat, ea a avut curajul de a se fotografia fără strop de machiaj pe față și le-a prezentat internauților adevărata realitate. Cu toate acestea, comentariile de apreciere la adresa tenului ei aproape perfect au curs.

Fanii nu au putut să nu observe ochii ei strălucitori de un verde smarlad sau tenul ei fără imperfecțiu și au compleșit-o cu complimente. Se pare că aceștia i-au apreciat curajul și au recompensat-o cu peste 52 de mii de inimioare, în mai puțin de 24 de ore.

„Pur si simplu….EU”, a fost surta descriere pe care a adăugat-o. „Ai si u o poza in care sa nu arăți bine!?!?” / „Ești foarte frumoasă, chiar dacă îți pui un sac de iută pe tine. Și machiată și nemachiată” / „Zici ca ai 17 ani si eu te am vazut si in persoana. Esti o frumoasa. Sa fii fericita si iubita. Mereu”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Însă un anumit comentariu i-a atras atenția și a făcut-o să reacționeze. „În toate arată bine😂 din toate pozele ce le-am văzut cu ea, una nu exista in care sa nu arate bine😍 asta in seamna frumusețe de la mama natură! Ea este frumoasa in orice ipostază🙌😍”, a scris o urmăritoare.

„Esti foarte amabila! Exista mai multe poze cu mine nereusite va dati seama, doar ca aici pe pagina mea postez ce imi place mie😂 Oricum apreciez”, a fost răspunsul neașteptat al vedetei.

