Au trecut de 60 de ani, dar au un corp de invidiat. Care este secretul starurilor de la Hollywood | Video

"Am decis acum 23 de zile ca o să devin foarte sănătoasă, așa că am slăbit cinci kilograme și am început sa mă simt ca tunci când aveam șaptesprezece ani", a declarat actrița.

Modelul pare să fie urmat și de Suzane Sarandon. Actrița în vârstă de șaptezeci și trei de ani spune că are gene bune, însa nu fumează, face sport și râde mult.

Care este secretul starurilor de la Hollywood

În clasamentul celor mai sexy actrițe de peste șaizeci de ani este și Jane Fonda. La optzeci și doi de ani le face concurență tinerelor de pe Catwalk.

