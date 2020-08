Batman se iubește cu o Ană cu 16 ani mai tânără decât el! Cum a cucerit-o Ben Affleck și cum arată bruneta care i-a furat inima. A pozat goală! FOTO

Ulterior, de ziua ei de naștere, când a împlinit 32 de ani, Ana de Armas și Ben Affleck au apărut împreună în forografii, pe Instagram. În imagini, cei doi se îmbrățișează cu tandrețe.

Apoi, cei doi au apărut sărutându-se într-un videoclip muzical – cel al piesei „Antes Que el Mundo Se Acabe”, a rapperului Residente.

Potrivit unor surse, Ana de Armas deja i-a cunoscut copiii lui Ben Affleck, pe care actorul îi are din căsnicia cu Jennifer Garner.

Recent, Ana de Armas a fost surprinsă în timp ce își muta lucruri personale în locuința lui Ben Affleck din Los Angeles, din locuința ei din Veneția. Actrița ar fi conștientă, însă, că pentru Affleck, care s-a luptat cu dependența de alcool, copiii lui sunt pe primul loc, și ar aprecia acest lucru.

Ana de Armas, care face parte din distribuția filmului „No Time To Die”, nu s-a sfiit să apare goală în fața camerelor de filmat. Actrița apare desbrăcată în filme ca „The Night Clerk” și „Sergio”.

Ben Affleck, născut pe 15 august 1972, este actor şi regizor american, care a devenit cunoscut cu rolul din „Good Will Hunting” (1997), pentru care a fost şi scenarist, alături Matt Damon. Filmul a câştigat Globul de Aur şi premiul Oscar la categoria „cel mai bun scenariu original”.

A fost Batman în „Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016) și „Justice League” (2017). A mai avut roluri din filme precum „Dogma”, „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love”, „Armageddon - Sfârşitul lumii?/ Armageddon”, „Pearl Harbor”, „Daredevil” şi „Jocuri la nivel înalt/ State of Play”.

A debutat ca regizor cu pelicula „Dispărută fără urmă/ Gone Baby Gone” (2007) şi a regizat apoi „The Town”, inclus de National Board of Review pe lista celor mai bune 10 filme ale anului 2010, şi lungmetrajul „Argo” (2012), care i-a adus un Glob de Aur şi un premiu BAFTA pentru regie şi al doilea Oscar din carieră, în calitate de producător al acestei pelicule, desemnată cel mai bun film la gala premiilor Academiei de film americane din 2013.