Bia Khalifa a fost bătută de iubit. Declarațiile sfășietoare pe care vedeta le-a făcut în lacrimi la tv

Bia Khalifa trece prin momente dificile de când iubitul ei a devenit agresiv. Fosta concurentă de la iUmor a povestit la tv despre faptul că în urmă cu o seară ea a ajuns la INML după ce a acuzat dureri de piciaore și spate, în urma unor lovituri pe care bărbatul cu care are o relație i le-ar fi dat.

Bia Khalifa a ajuns de urgență la INML, după ce iubtul ei a lovit-o cu brutalitate. Aceasta a apărut la Antena Stars într-o ipostază tulburătoare, cu lacrimi în ochi și cu dureri. Vedeta nu a mers la poliție pentru a-l denunța deoarece ea simte că ea a fost vinovată.

„Ieri m-am dus (nr. la IML) pentru că mă simțeam rău și am asigurare medicală, să văd dacă e ceva grav. Mă doare spatele, piciorul stâng și am zis să fac cercetări. Situația este în felul următor. De două luni stau cu un tip pe care îl iubesc și e iubitul meu. El susține că mă iubește și până acum mi-a demonstrat asta, dar dintr-o dată, radical, s-a schimbat. Am o stare de șoc. Nu am explicație, efectiv încearcă să dea vina pe mine. Eu nu îi fac nimic și totul a fost ok”, a mărturisit Bia Khalifa, în cadrul emisiunii Star News, potrivit spynews.ro.

Bia Khalifa și-a deschis sufletul și a vorbit fără perdea depsre situația în care se află alături de bărbatul cu care ea împarte patul. Iată ce a mai declarat vedeta:

„S-a întâmplat ceva, probabil i-a spus cineva ceva, dar nu știu pentru că eu sunt o carte deschisă, sunt persoană publică, toată lumea știe totul despre mine. A fost gelos pe managerul meu, recunoscându-mi după că nu are nicio problemă cu el și pe încă un băiat, Andrei, cu care eu mai vorbeam, dar vorbeam din cauza faptului că mă șantajează să-i trimit bani, pentru că dacă nu îmi hărțuiește prietenii. El susține că eu am un comportament superior, în ciuda faptului că eu tac. Eu cred că eu sunt vinovată, asta e problema”, a adăugat fosta concurentă de la iUmor.

Cine este Bia Khalifa, prima femeie din România cu OnlyFans

Bia Khalifa o anumită pătură socială de adolscenți și adulți în devenire familiaizați cu digitalizarea și tehnologia, dar care refuză să se ancoreze în realitatea actuală. Drept exemplu, toată lumea a fost uimită de blonda că nu știe personalități din România și nu este interesată să descopere ce au făcut notabil, ea considerând că sunt inutile astfel de informații dacă nu îi schimbă viața în vreun fel.

Deși numărul său de la iUmornu a reușit să impresioneze jurații, destănuirile sale în ceea ce privește viața sa personală i-a surprins pe toți. Aceasta a mărturisit faptul că se simte fericită atunci când cheltuie bani sau se operează.

Bianca le-a mărturisit celor trei jurați care sunt pasiunile sale, iar pe primul loc se numără muzica. Cântă ceea ce simte și are la activ trei piese, ultima sa piesă fiind numită "Trendsetter". La cei 20 de ani, Bianca este de-a dreptul superbă și nu ezită să își expună formele provocatoare în fața admiratorilor de pe rețelele sociale.

"M-am născut în Bistrița, am plecat în Italia de când eram micuță. Eram bebeluș și eram super drăguță când eram mică. Tata și-a făcut în Italia viața, iar eu m-am mutat de când eram foarte mică, acolo am făcut grădinița, școala. După am plecat în Spania, unde am stat un an jumătate, iar mai apoi am decis să vin în România.", a mai spus ea într-un interviu pentru Antena Stars.

