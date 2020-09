Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Alex Bodi fix în ziua când au împlinit doi ani de relație. Decizia este definitivă: "Am decis să pun punct”

Potrivit spuselor blondinei, lucrul care a condus la separarea celor doi a fost comunicarea defectuoasă. Acum, vedeta susține că este o femeie singură, independentă și că privește cu optimism către viitor.

„Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă”, a adăugat vedeta, conform sursei.