Bianca Pop, luată cu salvarea! Bruneta susține că a fost drogată și violată!

Bruneta a transmis un mesaj prin care spune că vrea să-și facă toate analizele pentru depistarea drogurilor din organism, iar cine i-a adus necazul acesta să plătească așa cum prevede legea.

„Am 2 zile în care nu am mâncat nimic și nu am dormit nimic. Două zile în care am văzut mult praf, am aspirat mult praf și aștept să vină cineva să ma ducă pentru că nu vreau să mai stau, vreau să plec acasă. Adică nu vreau să plec acasă, vreau să plec la IML, vreau să fac analizeze de droguri pentru că am fost drogată. Chestii urâte, nu-mi mai pasă de nimic. Toată lumea să intre la pușcărie și cu asta, basta.”, a declarat Bianca Pop, conform sursei precizate.