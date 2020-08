Necazurile se țin lanț de Melania Trump. Cântăreața Cardi B a făcut publice imagini în care soția președintelui Donald Trump apare goală

La scurt timp după ce Melania Trump a susținut un discurs de susținere a soțului ei, Donald Trump, DeAnna Lorraine, fostă candidată republicană, a făcut public un mesaj care a ”iritat-o”

Aceasta a afirmat că America are nevoie de femei ca Prima Doamnă, nu de unele precum Cardi B. Artista, în vârstă de doar 27 de ani, a reacționat imediat:

”Nu era ea cea care obișnuia să vândă Wap?” a întrebat, retoric, artista de rap, despre Malania Trump - ”WAP” fiind un acronim pentru o expresie vulgară folosită în argoul artiștilor de rap.

Didn’t she used to sell that Wap? https://t.co/ahgIf96S6a