Carmen Grebenișan, despre antrenamentele pentru Dancing on Ice și cum a ajuns să lucreze la acest proiect. "E incredibil"

Carmen Grebenișan le-a povestit urmăritorilor ei de pe Instagram cum a ajuns să accepte provocarea Dancinng on Ice. Vedeta a mărturisit că acum are un program bine stabilit, plin cu antrenamete, iar acest lucru o ajută să fie mai disciplinată.

Ce dificultăți a întâmpinat Carmen Grebenișan la antrenamente

Carmen este o fire sportivă și face mereu exerciții fizice pentru a se menține în formă, dar a povestit pe Insta Story că petrece chiar și 4 ore la antrenamente. Pe lângă antrenamentele pe gheață, pe patine, Carmen a povestit că toți concurenți fac atrenamente de dansuri și gimnastică.

Citește și: Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Sore Mihalache, concurenta de la Dancing on Ice. Erin seamănă leit cu mama ei

Carmen spune că dansul pe care îl învață pentru Dancing on Ice e total diferit de ce știa ea legat de dansul în club și necesită multă tehnică și efort.

De asemenea, ea a povestit și cum a ajuns la această frumoasă provocare, un proiect de suflet pentru ea. Carmen Grebenișan a povestit că în urmă cu puțin timp a început să vadă un documentar despre patinaj, iar apoi lucrurile s-au legat atât de frumos încât dorința ei de a învăța mai multe despre acest domeniu s-a materializat.

Carmen a acceptat provocarea și merge cu drag la antrenamente. Iată ce a povestit ea chiar de pe gheață.

„N-am crezut vreodată că o să îmi placă așa mult un sport în care este rece în permanență atmosfera din jur. Eu urăsc frigul. Aș face orice pentru căldură mereu, pot fi și 40 grade, nu contează. (...) Dar sportul ăsta pe mine mă încarcă. Ăsta e momentul în care încep să apră frustrări față de mine pentru că nu îmi ies unele lucruri, unele poate chiar simple. (...) dar totuși e al dracu de greu. Cel puțin mie așa mi se pare.”

Carmen Grebenișan, concurentă la Dancing on Ice

Antena 1 pregătește pentru această primăvară show-ul fenomen Dancing on Ice: Vis în doi, un show grandios în care vedetele vor concura pe gheață, în ritm de dans, alături de patinatori profesioniști. Show-ul va începe în curând la Antena 1.

Citește și: Cine participă la Dancing on Ice: Vis în doi. Show-ul la care vedetele vor concura pe gheață începe în curând, la Antena 1

Ringul de dans al emisiunii va găzdui perechi hotărâte să arate că sunt în stare să muncească până la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru vise ce merită a fi împlinite. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu sunt vedetele care vor dansa pe gheață la Dancing on Ice: Vis în doi și care vor face pereche cu alți nouă patinatori profesioniști pentru un spectacol unic.

Carmen Grebenișan a acceptat și ea provocarea spectacolului pe gheață și a descoperit că patinajul este ca mersul și trebuie învățat de la zero: ”M-am simțit din nou copil. Cea mai mare satisfacție este atunci când începi să observi îmbunătățirile și progresul care se întâmplă în fiecare zi. Dacing on Ice: Vis în doi vine ca o provocare pentru mine, oferindu-mi o oportunitate de a învăța un sport pe care nu l-am mai făcut niciodată. Este o aventură totală în care m-am băgat știind că nu știu nimic! Tot ce cunosc este că îmi place să încerc lucruri noi și am găsit momentul potrivit!”.

iUmor are premiera pe 11 februarie în AntenaPLAY ▶ Surprizele se țin lanț, iar râsul e garantat în sezonul 12