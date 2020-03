Secret rușinos! Câte clase are Vulpița, de fapt! Detaliul ce i-a înfuriat pe români

Veronica, în timpul unui dans oriental

Odată ajunsă în atenția publicului, despre Veronica au început să apară și tot felul de întrebări. Așa am aflat, de exemplu, că tânăra are doar opt clase și că nu a lucrat niciodată.

„Nu am muncit, decât pe lângă casă… Am spălat… Da, am mers la școală, am 8 clase, iar la învățătură am fost așa și așa...”, a mărturisit Vulpița, la „Acces Direct”.