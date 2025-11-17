Antena Căutare
Câți bani câștigă David Pușcaș din TikTok. Ce sumă încasează într-o singură zi și de ce nu s-a angajat până acum

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a dezvăluit motivul pentru care nu și-a găsit un loc de muncă stabil până acum. Mai mult, acesta a scos la iveală și suma pe care o câștigă zilnic din TikTok.

Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 15:35
David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel, își dorește să se angajeze de foarte mult timp, însă au existat o mulțime de motive pentru care tânărul a refuzat unele oferte de muncă, iar printre acestea se numără salariile mici din România.

De asemenea, David Pușcaș susține că nu are prea mult noroc pe plan profesional, însă adevărul este altul. Deși nu are un loc de muncă stabil, fiul Luminiței Anghel câștigă sume importante din TikTok.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânărul este foarte activ pe rețelele sociale, unde publică un conținut popular. Pe contul de TikTok, David Pușcaș are peste 35 de mii de urmăritori și peste 200 de mii de like-uri.

„Singur pe lume! Nu știu… de unde să știu eu unde o să mă duc (n.r. în cazul în care TikTok nu va mai exista). Poate o să ajung șmecher în filme, seriale. La un magazin de haine, la un butic pe Lipscani (n.r. a fost ultimul său loc de muncă). (…)

Am fost 2 zile în mall și nu m-au acceptat. Mai eram cu un student, probabil cu părinți acasă, căruia i se pune o ciorbă caldă pe masă și l-au acceptat pe băiatul ăla pe 20 de milioane. (…) Am chirie, am credit… ce fac cu 20 de milioane? Mă duc oriunde, doar să fiu acceptat și să nu mai fiu arătat cu degetul că părinții și-au bătut joc de mine, atât îmi doresc!

De la interviu te iau, suntem în România: „E ăla al Luminiței!”, știți cum e… (…) Am fost la un interviu și nu m-au acceptat, pentru că am fost prea inteligent, că ei au nevoie de sclavi, de cei care se supun… eu sunt prea inteligent, eu am forță, sunt o forță și normal că nu mă duc la un job de nimic. (…) Te duci la un interviu, ești șmecher acolo, vrei să arăți că poți și nu te acceptă că ești prea șmecher, prea deștept, prea…”, a spus tânărul într-o emisiune, potrivit cancan.ro.

Ce sumă câștigă David Pușcaș din TikTok într-o singură zi

În prezent, fiul adoptiv al Luminiței Anghel nu duce lipsa banilor. Se pare că David Pușcaș câștigă 250 de euro într-o singură zi din TikTok. Suma pe care o primește îl mulțumește pe tânăr, ajutându-l să se întrețină.

„Am avut experiența asta de influencer și voiam să merg mai departe, ce să fac? Fac și eu tot ce pot, dar nu mă las, trebuie să mă angajez, am promis și comunității mele Rontzi… mă ajută mereu cu chiria, întreținerea, absolut tot. Într-o zi fac 250 de euro, oameni buni!”, a mai povestit tânărul, conform sursei citate mai sus.

Chiar dacă banii pe care îi obține din TikTok nu sunt puțini, fiul Luminiței Anghel nu renunță la gândul de a se angaja.

