Ce AVERE avea Stela Popescu! Ies la iveală detalii CUMPLITE despre regretata artistă! „Nu ar fi vrut...”

La opt luni de la trecerea în neființă a regretatei actrițe Stela Popescu ies la iveală detalii incredibile despre averea acesteia!

Interviu în exclusivitate, pentru Antena Stars, cu fiica Stelei Popescu. Pentru prima dată de la moartea ei, familia vorbeşte despre ultimele zile din viaţa marii artiste, dar şi despre ce se întâmplă cu moştenirea ei.

„Am avut momente în care am visat-o sau am simțit că este lângă mine. Îmi pare rău că nu am apucat să stăm mai mult timp împreună. Obosise la un moment dat și noi, care am fost alături de ea în ultimele luni, am știut că îi este greu. S-a văzut în ultimele luni”, a mărturisit Doina Maximilian, fiica adoptivă a regretatei artiste Stela Popescu!

Ce se întâmplă cu bunurile actriței, cu ținutele, bijuteriile și averea Stelei Popescu? Află mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus!

Stela Popescu s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, în locuința sa din București. Vestea a îndoliat întreaga Românie.

Actriţa Stela Popescu a fost găsită moartă pe 23 noiembrie 2017, la domiciliul ei. La 82 de ani, Stela Popescu, una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, era diagnosticată de mai mulți ani cu diabet.

Apelul la 112 a fost făcut de fiica sa adoptivă, care a găsit-o prăbușită în casă. Suferise un stop cardiorespirator, ca urmare a unui accident vascular cerebral. Echipajul SMURD a constatat decesul Stelei Popescu la puțin timp dupa ce a ajuns la fața locului.

Ce avere avea actrița Stela Popescu

Artista deținea mai multe obiecte de arta, printre care si tablouri de mare valoare. In casa unde locuia erau mai multe obiecte de arta, printre care si tablouri a caror valoare depaseste mai multe mii de euro.

Printre acestea se numara o pictura a celebrului Stefan Luchian si a lui Ion Pacea, pe care le-a cumparat in urma cu mult timp. Ultimul tablou, cel semnat de Pacea, a apartinut lui Toma Caragiu, pe care Stela Popescu l-a cumparat dupa moartea lui, de la sotia acestuia.

În plus, artista mai deținea un bloc de câteva etaje în București, dar și două vile, una în Capitală și una în stațiunea 2 Mai. Toate acestea vor reveni de acum fiicei adoptive (Doina Maximilian) și nepoatei sale (fiica fratelui său).