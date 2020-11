Ce iubiți a mai avut Andreea Bălan. Puțini știu că a fost logodită la 20 de ani

Relația între Keo și Bălan s-a terminat cu scandal și declarații dure. În cele din urmă, Bălan a cumpărat de la Keo jumătatea din vilă care îi aparținea.

„Dacă Keo ar fi fost un gentelman, ar fi venit la mine acum un an și jumătate și mi-ar fi spus că are o relație. Atunci casa era la roșu și erau altfel problemele. Acest personaj a devenit cunoscut pe spatele meu. Fostul meu iubit câștiga bani de pe urma mea. Eu îi plăteam lui un comision pentru concerte, îi plăteam chiria într-un apartament. El îmi trimitea factura cu cât am să îi plătesc. Din banii mei, el o plimba pe această domnișoară prin lume. Vreau să văd acum, de aici încolo, cine rezistă în această lume, cine are voce și cine e capabil să facă show. Eu m-am simțit folosită de Keo, de aici a venit suferința mea, nu că am pierdut un bărbat”, declara Andreea Bălan în 2014, după despărțirea de cel alături de care a fost împreună timp de 8 ani.

Michael, relația „pansament” a Andreei Bălan

După despărțirea de Keo, Bălan a avut o relație cu un american, relație pe care mai târziu avea să o numească „pansament”. Timp de un an, Bălan a călătorit de la București la Los Angeles pentru a se întâlni cu Michel, un fost pușcaș marin.

„După unsprezece luni de relaţie sunt singur din nou. Unele lucruri nu erau tocmai în regulă. Acum este loc pentru noi începuturi. Nu are de ce să-mi pară rău! Când o uşă se închide, altele se deschid! E neplăcut, fără îndoială, dar nu avea cum să meargă. Ea nu s-ar fi mutat niciodată aici şi nici eu acolo. Aşa a fost să fie", a scris Michel pe contul său de Facebook, după ce și-a încheiat relația cu artista româncă.

George Burcea, tatăl fetițelor Andreei Bălan

În timp ce Bălan încă era într-o relație cu Michel, aceasta l-a cunoscut pe cel care avea să-i dăruiască două fete. Artista l-a ales pe actorul George Burcea să joace în videoclipul piesei „Rece”, în care Andreea își cânta suferința pe care o simțea încă, în urma trădării lui Keo.

„Eu l-am ales pe el, pentru că îmi doream un bărbat frumuşel, brunet, înalt – e foarte înalt, are 1,93 cm – şi mi-au plăcut pozele. Apoi ne-am întâlnit la videoclip. Aveam pe cineva, dar ştiam că o să mă despart. Adică, aveam o relaţie la distanţă şi ştiam că n-o să meargă. Şi ştiam că, după o relaţie de mulţi ani, urmează clar o relaţie de sacrificiu şi ştiam că relaţia aia la distanţă e doar o relaţie pansament, doar ca să mă vindec şi ştiam că după acea relaţie vine apoi persoana potrivită pentru mine. Şi ne-am întâlnit la videoclip şi mi-am şi zis în gând: „Hm, ce băiat! Mă despart de celălalt şi o să fiu cu George”, a povesit Bălan despre momentul în care l-a cunoscut pe George Burcea.

Cei doi aveau să fie împreună timp de 4 ani și jumătate. În 2016, Burcea și Bălan au devenit părinții Ellei, iar în 2019, s-a născut cea de-a doua lor fiică, Clara. În septembrie 2019 Burcea și Bălan au făcut nuntă, iar din decembrie, relația începea să se degradeze.

”Mai pleca la prieteni, dar destul de rar. Numai că, în decembrie, pleca și venea spre dimineață și era destul de rece. În tot acest context, eu făceam noapte albă cu fetele, deoarece se trezeau pe rând să pape lapte și pendulam între camerele în care dormeau. Noaptea, era nevoie să fim amândoi și ne făcuserăm un program anume. Fiecare dormea cu una dintre fetițe, având în vedere că ambele se trezeau să bea lapte, Clara de trei-patru ori, chiar. (…) Frustrarea mea s-a adâncit și am încercat să pun tot felul de întrebări în stânga și-n dreapta și astfel, am aflat anumite lucruri cu care n-am fost de acord. I-am spus atunci: ori se îndreaptă, ori ne despărțim, și a ales să plece”, a declarat vedeta.

În cele din urmă, Burcea și Bălan au divorțat: „Acum mi se încheie căsnicia după 4 ani şi jumătate, normal că este şocant şi pentru mine şi pentru public, dar nu sunt nici prima şi nici ultima şi faptul că am avut atât de puţine relaţii în decurs de 15 ani nu înseamnă că am dat fail în relaţiile amoroase şi că am ghinion în ale bărbaţilor. Cred că trebuie să mai experimentez şi să ies la dating, un dating pe care nu l-am făcut pe când eram tânără. Zic peste şase luni, un an…eu nu am avut aşa mare experienţă. Sunt convinsă că la un moment dat, dacă voi cunoaşte alte tipologii de bărbaţi, cu siguranţă voi găsi persoana potrivită. Eu cred în dragoste, în iubire. De ce nu, să mă căsătoresc la un moment dat? Altele s-au căsătorit de trei ori şi au divorţat, eu de ce nu?”, a spus Bălan

Datorită cărților citite și terapiei, Bălan a mărtusisit că a știut să gestioneze mult mai bine despărțirea de George, decât despărțirea de Keo.

În prezent, Bălan trăiește o poveste de dragoste cu Tiberiu Argint, despre care a ales să fie discretă: „Sunt foarte fericită și mulțumită! E important să fim sănătoși și fericiți. Andreea Bălan mereu a zâmbit. După perioade mai puțin plăcute vin și perioade fericite”, declara jurata de la „Te cunosc de undeva!”