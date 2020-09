Ce mare s-a făcut fiica lui Jojo și a lui Paul Ipate. Ce meserie învață Zora la 3 ani | Foto

Prima zi de scoala... Emotii mari pentru toti parintii. Cu toate ca inceputul acestui an scolar e altfel decat ne-am asteptat, m-am bucurat de incantarea copiilor. Le-a fost dor! Achim e in grupa care va merge la scoala in primele doua saptamani si apoi va urma perioada online. Zora a trecut la grupa superioara la gradi, la Superheroes. Am imbracat-o si pe ea ca pe o scolarita adevarata.☺️L-am dus mai intai pe Achim si vazandu-i pe copiii din curtea scolii mi-a spus: “Mami, unde e ghiozdanul meu?” Noroc ca i-am luat unul nou pentru gradi.🤷🏼‍♀️ Nu stim cum va fi sau ce va fi. Stim doar ca intr-un fel sau altul trebuie sa mergem mai departe. Si sa ne pastram speranta in mai bine. Eu una am sufletul plin de zambetul baietelului meu, care se vedea in ochii lui chiar daca purta masca. Zambea din toata inima. Si e fericit ca a inceput scoala! Iar Zori e fericita si ea ca e mai mare.🥰 Asa ca... va dorim un an scolar usor, fara piedici si plin de zambete de copii sanatosi si fericiti! 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓 Zora & Achim @nextromania rochia mea @bluzat.moda.urbana

