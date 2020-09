Ce mari au crescut fetele lui Pepe şi ale Ralucăi Pastramă! Maria şi Rosa Alexandra sunt tare cochete | Foto

🎼 Prima zi de gradinita 🎼 Să avem un an usor! Doamne ajută!😇 🧡❤️2020-2021💚💛 Multumim @caroline_events pt aranjamente ❤️ @gradinitarosamaria @rosaalexandrapascu @mariapascu1

A post shared by Raluca Pascu (@ralucapascu1991) on Sep 13, 2020 at 11:52pm PDT