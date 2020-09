Ce mult s-a schimbat Ozana Barabancea după ce a slăbit incredibil de mult. Cum arată jurata de la "Te cunosc de undeva" | Foto

„Nu, exclus. Copiii şi-ar dori foarte mult, ei mi-au spus tot timpul… Trebuie să îmi mai doresc şi eu, asta e ideea. Mi-e foarte bine aşa cum e. (…) Dacă n-a fost să fie… Eu sunt foarte bine aşa cum sunt”, a spus Ozana Barabancea în cadrul unei emisiuni.

Ozana Barabancea spune că a slăbit mult și că un maxim de kilograme pe care l-a avut a fost de 128.

„Am slăbit peste 40 de kilograme. M-am cântărit și am 73,2 kg, iar pe masa de operație am avut 114. N-am spus nimănui, dar maximum de kilograme am avut 128. Acum mă simt bine, dar atât de mult contează sportul, cum n-aș fi crezut vreodată. Mi-am dat seama că încă mă simt grasă și trebuie să îmi scot din cap senzația asta de om gras. Cobor greu, urc greu scările, încă am senzașia de greutate pentru că psihic nu m-am echilibrat”, a povestit în urmă cu ceva timp artista.