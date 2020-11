Ce povestea Alex Bodi despre copilăria sa și modul în care a făcut avere: ”Mi-am luat multă bătaie”

Pentru că nu era mulțumit de acest salariu, și-a încercat norocul în construcții: ”M-am luat cu un băiat, am plecat la muncă pe furiș. Am plecat dimineața pe la 7, am ajuns a doua zi la 2 dimineața acasă.”

Nu i-a plăcut pe șantier, așa că a ales alte activități, despre care nu a vrut să dea detalii.

Cum și-a pierdut Alex Bodi averea

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a afirmat, în același interviu pentru sursa menționată, că visa de mic la traiul pe care îl are acum.

”Visam la nivelul de acum, țin minte, când mergeam la un club cu cercul ăsta de spanioli, intram și ziceam 'Doamne, cum o fi să ai o discotecă'. Ce crezi, după vreo 4 ani, m-am întors în Spania și am luat chiar clubul ăla. Venea, pe vremea respectivă, Ronaldo. În clubul ăla l-am cunoscut pe partenerul ăsta care mi-a dat viața peste cap.”, a povestit el.

Citește și: Prima reacție a Biancăi Drăgușanu după ce Alex Bodi a fost ridicat de către polițiști. Ce a spus fosta asistentă TV

Credea că va da lovitura, însă a fost păcălit și a pierdut sume mari de bani. A fost cel mai urât moment din viața lui, spune Bodi.

”Am cunoscut un spaniol, venea des la mine la club, exact tipul de escroc premeditat. Îmi zice: te văd că ești un băiat descurcăreț, putem face una-alta împreună, poate o să-ți propun o afacere. Eu tânăr, zic, poate ăsta e cursul vieții. Avea afaceri cu aur. Le urcam în mașină și veneam în România cu aurul. Când am venit a doua oară, am plătit o grămadă de bani pentru fier. A fost un șoc”, a mai declarat Bodi.

Citește și: Cum arăta Daria Radionova, iubita lui Alex Bodi, înainte de operațiile estetice

Conform spuselor lui, nu și-a pierdut doar banii agonisiți, ci și pe cei împrumutați. Garantase cu mașina și a crezut că nu va ieși din această încurcătură.

Ce sfat le dădea Alex Bodi tinerilor antreprenori

Întrebat ce sfat le-ar da tinerilor antreprenori, el a afirmat: ”Niciodată să nu dormi pe o ureche, să zici acum am, lasă că am făcut. Trebuie să-ți pui ambiția, să lupți, să vrei să faci tu. Satisfacția și lucrurile în viață persistă când le faci tu.”