Ce se întâmplă cu Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România. Vecinii, îngrijorați: ”N-am mai văzut-o de trei săptămâni!”

”Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, deși dânsa iese la magazin. Poate se simte rău, cine știe. Pe fată am mai văzut-o. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm', a declarat o vecină de-a Adrianei Iliescu pentru impact.ro.

Eliza Iliescu vrea să își cunoască tatăl biologic. Ce i-a spus Adriana Iliescu fiicei sale despre identitatea bărbatului

Fostul cadru didactic, profesor universitar de literatură română și autoare de povești pentru copii, a devenit cea mai vârstnică mamă din România, după ce a devenit mamă la vârsta de 66 de ani și 320 zile. Eliza Maria Bogdana s-a născut pe data de 16 ianuarie 2005, la Maternitatea Giulești din București. Eliza Maria a primit și prenumele Bogdana, pe care ar fi trebuit s-l poarte sora sale geamănă, care nu a reușit să supraviețuiască sarcinii.