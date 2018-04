Ce spunea Ionela Prodan cu puțin timp înainte să afle diagnosticul crunt! Artista era mai fericită ca niciodată: M-a ambiționat complet! Am decis că viața mea se va schimba!”

Starea de sănătate a Ionelei Prodan este tot mai gravă, ea fiind internată la Spitalul Fundeni din Capitală, însă în urmă cu doar câteva luni, celebra cântăreață de muzică populară era foarte fericită de faptul că reușise să slăbească.

Cu doar câteva luni înainte ca Ionela Prodan să fie diagnosticată cu o boală gravă la pancreas, aceasta vorbea mândră nevoie mare despre dieta pe care o urmase și care o ajutase să slăbească mai multe kilograme și dezvăluia că n-a apelat la ajutorul chirurgilor esteticieni.

“Am zis că trebuie să fac ceva, fetele mele nu au dat atenţie. Din grasă nu mă scotea (..) Am fost în Italia şi mi-am luat haine, dar majoritatea le-am luat cu mult sub mărimea pe care o aveam. Eu aveam măsura 18-20 şi am ajuns la 12, aproape 6 numere. Nu m-am cântărit decât de 2-3 ori în şase luni. Când îmi era foame luam un fruct, dar niciun fel de carne, am renunţat total la carne. Mâncam şi două ouă pe săptămână”, a declarat Ionela Prodan la scurt timp după ce reușise să slăbească 25 de kilograme.

De asemenea, ea a oferit, în urmă cu câteva luni și detalii despre cum reușise să slăbească.

“A trebuit să renunţ la carne, la cafea, la alcool. Ajunsesem la 86 de kg, o enormitate. Primul om care m-a adus pe linia asta de ambiţionare a fost Oana Turcu. M-am uitat la nişte colege şi am spus că asta mă aşteaptă, așa voi arăta, am sus gata, viaţa mea se va schimba complet. Tutun niciodată, carne aşa… doar peşte, dar nu de crescătorie. Şi ouăle foarte ponderat, 2-3 ouă pe săptămână.

Am ajuns la 65, am slăbit vreo 25 de kilograme. Faptul că nu am făcut micşorare de stomac, că am mâncat puţin şi des, asta m-a adus în starea în care am ajuns să fiu mulţumită de mine. Dupa ora 6 nu mai mănânc. Până la ora 10 mai beau apă”, mai mărturisea Ionela Prodan în urmă cu câteva luni.