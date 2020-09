Cine este Cherry Seaborn, soția lui Ed Sheeran. Cu ce se ocupă și care dintre melodiile lui îi sunt dedicate

Alte melodii ale ui Ed Sheeran inspirate de Cherry Seaborn sunt: „ Hearts Don't Break Around Here”, „How Would You Feel”, „Shape of You”, „ Galway Girl”, „ What Do I Know?” și „Barcelona”.

Ed Sheeran, născut pe 17 februarie 1991, în Halifax (Anglia), s-ar fi căsătorit în secret cu Cherry Seaborn, înainte de Crăciunul anului trecut. Ceremonia a avut loc într-o biserică din comitatul englez Suffolk, aflată în apropiere de locuința miresei. Săptămâna trecută, cei doi au devenit părinți pentru prima dată.