Cine este românca care a ajuns să machieze marile vedete de la Holywood. Ce dezvăluiri picante a făcut despre un star de cinema

O tânără din România machiază marile vedete de la Hollywood. Află din rândurile de mai jos cum a ajuns să colaboreze cu nume mari precum Dwayne Johnson, Camila Cabello sau Adele!

Daniela Gozlan, căci despre ea este vorba, a reușit să își construiască, peste hotare, o carieră de succes în industria de frumusețe. Pasionată de make-up, românca a ajuns să machieze cele mai mari vedete de la Hollywood, dar și din industria muzicală internațională. Iată ce a spus despre interacțiunea cu celebrul actor Dwayne Johnson!

Daniela Gozlan a ajuns să machieze marile vedete de la Hollywood

Daniela Gozlan spune că a pășit în lumea make-up-ului din pură întâmplare, ea lucrând, mai întâi, într-un studio de înregistrări din București. Acolo l-ar fi cunoscut pe Dj Goerge Vintilă, care a îndrumat-o să machieze vedetele de televiziune:

„Am făcut foamea un timp, pot spune. Am lucrat aici la machiaj, în București. Nu știam ce să fac, lucram într-un studio de înregistrări. Cel care m-a împins pe drumul acesta, când puneam prea mult machiaj pe față și lucram la studioul de înregistrări și le serveam cafea, a fost chiar George Vintilă. El mi-a zis: <<Nu vrei să faci machiaj la ăștia de la TV?>> și eu am zis: <<există așa ceva?>>”, a povestit Daniela Gozlan în emisiunea lui Dan Capatos, citată de ego.ro.

Ulterior, ea a povestit că a făcut un curs de perfecționare, care i-a deschis ușa către televiziunile din Româniae. Însă, după o perioadă, a simțit că nici nu mai poate fizic și nici că mai are satisfacție, așa că s-a orientat către publicațiile scrise, unde a machiat o vreme diverse vedete pentru pictoriale:

„Am aflat de un curs cu Janine și mi-au zis să vin să mă testeze. Am luat o prietenă să o machiez și mi-au spus că le place cum țin creionul în mână. La final m-au întrebat: <<poți începe de mâine?>>. Am început imediat a doua zi, am lucrat mult, mult, apoi m-am dus la altă televiziune. Dar nu mai puteam cu stilul ăsta de trezit la trei dimineața și să nu pot să văd munca mea în câțiva ani. Totul era în direct, nu vedeam nicun progres, niciun portofoliu, absolut nimic. Mă trezeam la trei dimineața și, ușor, ușor, am zis să merg pe partea de reviste, de portofolii.”, a mai povestit make-up artistul, citată de sursa menționată mai sus.

Ce a spus Daniela Gozlan despre experiența de a-l machia pe Dwayne Johnson: „Este mult de muncă la el”

În cele din urmă, Daniela Gozlan a emigrat în Statele Unite, acolo unde s-a căsătorit cu un american și a rămas să își practice meseria:

„La 22 de ani am plecat în SUA. Am plecat fără bani în buzunar, banii pe care îi făceam îi dădeam pe machiaje, biletul de avion a costat mult. Am plecat fără niciun ban, cu mâna în ghips.”, a mai povestit aceasta, citată de ego.ro.

La început nu i-a fost deloc ușor și, de multe ori, și-a dorit să se întoarcă la ea în țară. Însă, după o bună perioadă, a reușit să se angajeze la un magazin de cosmetice, oportunitate care i-a deschis calea către succes. După câțiva ani, a semnat cu o agenție din New York, prin intermediul căreia a ajuns să machieze vedete de top.

Acum, tânăra din România se poate mândri cu un portofoliu impresionant, așa cum își dorea când a plecat din România, în care sunt incluse nume sonore precum Dwayne Johnson „The Rock”, Paris Hilton sau Adele.

Pe final, românca a împărtășit și cum a fost experiența de a-l machia pe Dwayne Johnson „The Rock”:

„Mișto a fost The Rock. Se comporta de parcă nimeni nu era mai mare decât el, nici la fizic, nici ca nume. Este mult de muncă la el. Lucram la un show de televiziune, iar omul transpira atât de mult, de parcă avea non-stop un duș deasupra capului. Fiind atât de mare și transpirând atât de tare, îl ștergeam tot timpul cu prosopul pe ceafă. În plus, îi plăcea să îi pun ulei pe brațe, dar un anumit tip de ulei, un fel de ulei uscat. Tot timpul era atenția asupra lui.”, își amintește Daniela Gozlan.

