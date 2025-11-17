Cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman. Cu ce se ocupă Andreea: „Este foarte, foarte frumoasă”

S-a aflat cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman în urmă cu puțin timp. Artistul a oferit primele declarații despre femeia cu care a fost pozat, însă nu a dezvăluit ce legătură există între ei.

S-a aflat cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman în urmă cu puțin timp | Agerpres și Profimedia

Deși este o prezență discretă și își ține viața personală departe de ochii curioșilor, Dan Bittman a intrat în atenția presei după ce a fost surprins alături de o superbă brunetă. Imaginile cu cei doi au stârnit curiozitate fanilor.

La scurt timp de la apariția controversată, artistul a făcut o declarație cu privire la acest subiect delicat. Acesta a dezvăluit că nu se ascunde de paparazzi, dar nici nu dezvăluie adevărata legătură dintre el și frumoasa tânără.

„Sunteți cu ochii pe mine, aici, la mine. Nu vreau să vă dau toate detaliile, vreau să vă chinui puțin, așa, dacă v-aș spune eu toate, ar fi prea ușor. Eu nu am nimic împotrivă să fiu urmărit și pozat, în toate felurile, pentru că nu mă ascund de nimeni, dar vreau să vă chinui puțin. Este, probabil, foarte, foarte frumoasă, este meritul ei, mai puțin al meu, dar atât am de spus. Vreau să continuați cercetarea”, a mărturisit Dan Bittman, potrivit cancan.ro.

Cine este Andreea, femeia alături de care a fost surprins Dan Bittman

După publicarea imaginilor cu Dan Bittman și tânăra brunetă din mediul online, toți și-au dorit să afle cine este femeia misterioasă alături de care a fost fotografiat artistul. Așadar, primele informații despre aceasta nu au întârziat să apară.

Potrivit sursei citate mai sus, superba brunetă care i-a ținut companie artistului în timpul unei plimbări pe stradă se numește Andreea. Aceasta este originară din Brașov și are o carieră la care mulți visează.

De asemenea, se pare că tânăra nu este străină camerelor de filmat. Andreea este medic rezident în Constanța, specializată în medicină fizică și reabilitare, dar prezintă și o emisiune despre sănătate.

Adevăratul motiv pentru care Dan Bittman nu a vrut niciodată să se căsătorească

Dan Bittman a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de mama copiilor săi, însă aceștia nu au fost căsătoriți. De-a lungul anilor, artistul a luat în calcul posibilitatea de a face marele pas, însă nu a mers niciodată în fața altarului, considerând că nu este cazul.

„Am considerat că nu e cazul. A fost un moment când era să se întâmple, nu a fost să fie. Datorită acelui moment, am creat piesa „Ți-am dat un inel” (...) 100% se schimbă (n.r. lucrurile după ce doi oameni se căsătoresc). Sunt oameni care nu pot trăi unul fără celălalt și care își dedică viețile unul celuilalt, ceea ce e foarte frumos”, a spus el, potrivit spynews.ro.

În ceea ce privește viața amoroasă, solistul trupei Holograf a fost întotdeauna rezervat. Acesta a avut grijă să nu expună public diferite evenimente sau informații din familia și chiar din relațiile sale.

Mai mult, nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Dan Bittman a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de Liliana Ștefan, femeia care i-a dăruit trei copii: Alex, Patrik și Mark. Băieții moștenesc de la tatăl lor pasiunea pentru muzică.