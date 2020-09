Ciprian, fiul Irinei Loghin, dezvăluiri despre coronavirus după ce a fost externat: ”Nimeni nu va scăpa!”

Problema cea mai mare e, după cum am stat și eu de vorbă cu lumea pe aici, mă refer la oamenii care sunt în măsură să vorbească despre coronavirusul ăsta, să știți că mare mirare dacă o să scape cineva! E clar, vine sezonul rece, s-au deschis școlile, grădinițele, facultățile, restaurantele… E clară treaba. N-o să ne ducem decât în sus. Problema cea mai gravă e să nu iei vreo tulpină mai periculoasă. Noi am avut norocul de o variantă mai ușoară, acum avem anticorpii, tot răul spre bine”, a povestit Ciprian Loghin la Antena Stars.

Irina Loghin spunea că este posibil ca virusul să-i fi fost transmis chiar de către fiul sau soțul ei, care au fost pe litoral cu câteva zile înainte să ajungă în spital. ”Cred că de acolo, că eu n-am ieșit nicăieri și am fost destul de atentă. Radiografia pulmonară, analizele de sânge mi-au ieșit foarte bine, sunt asimptomatică. Toți suntem asimptomatici”, a spus Irina Loghin la Antena 3.