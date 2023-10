Connect-R și Misha, apariția rară împreună de dragul fiicei lor. Cum au apărut cei trei la premiera filmului în care a jucat Maya

Connect-R și Misha s-au reunit pentru debutul actoricesc al fiicei lor. Iată cel mai frumos interviu cu ambii părinți de la avanpremiera filmului în care joacă Maya!

Connect-R și Misha au divorțat în urmă cu mai mulți ani, dar au păstrat o legătură strânsă de dragul fiicei pe care o au împreună. Ambii își împart rolul de părinte în mod egal și fac eforturi ca cea mică să nu simtă lipsa niciunuia, fiindu-i alături în cele mai importante momente din viața sa. Iată cum s-au afișat cei trei la avanpremiera filmului, dar și ce momente emoționante au avut loc acolo!

Connect-R și Misha s-au reunit pentru debutul actoricesc al fetei lor, Maya | Video

Fiica lui Connect-R și a Mishei a bifat, în urmă cu o zi, o mare reușită, căci se lansează un nou film românesc, iar ea face parte din distribuție. Este vorba despre „Băieți Deștepți” care se va vedea în cinematografele din țară începând cu 13 octombrie.

La avanpremiera de gală, ambii părinți au fost alături de Maya și au făcut primele declarații despre noua etapă din viața copilei lor. Dacă Maya a recunoscut că a avut unele emoții, ei bine părinții au întrecut-o detașat la acest capitol! Îmbrăcați extrem de elegant, Connect-R a precizat că el și fosta lui soție sunt extrem de emoționați și bucuroși pentru realizarea fetei lor:

„Da! E normal. E primul ei act artistic într-un film și suntem emoționați. Dar mai mult decât emoție, cred că este bucurie.”, a spus Conecct-R la Antena Stars.

Întrebați cum au decurs filmările pentru filmul „Băieți Deștepți”, Misha, care a fost alături de Maya în tot acest parcurs, a recunoscut că pentru fiica ei nu a fost atât de ușor să filmeze până târziu, în noapte:

„Destul de obositor, am filmat noaptea până pe la cinci-șase dimineața. Eu sunt obișnuită, dar pentru ea a fost o provocare. (...) Chiar are emoții și a zis la un moment dat: <<ce o să mă întrebe, ce o să zic?>>. Era emoționată pentru acest interviu. Nu prea am avut peripeții. Eu am venit cu Maya strict la scenele ei și a fost bine. Am tras puțin frig, dar a fost bine, ne-am descurcat, nu au fost incidente așa majore.”, a precizat Misha la Antena Stars.

Fiica lui Connect-R și a Mishei debutează într-un film. Ce rol joacă micuța Maya

În vârstă de nouă ani, fiica celor doi artiști a apărut, pentru prima dată, într-un film, fiind vorba despre „Băieți Deștepti”, unde joacă și alte vedete de la noi, printre care Alex Velea, Ruby, Vali Vijelie sau Johny Romano.

Într-un interviu acordat pentru Click!, în urmă cu ceva timp , Connect-R preciza că încă nu a văzut filmul în care va apărea și fiica lui și a Mishei, însă așteaptă cu nerăbdare premiera și crede cu tărie că micuța Maya se va descurca excepțional. Totodată, coloana sonoră a peliculei este chiar hitul lansat de Johny Romano, în colaborare cu Connect-R, care are același titlu, „Băieți Deștepți”.

„Mă bucur mult că Maya cochetează cu scena în general. Ea vine cu mine și la concerte, cântă la pian, iată, a jucat și în acest film. Iar eu o încurajez foarte mult văzând că îi place, o încurajez să facă ceea ce simte. La filmările pentru <<Băieți Deștepți>> a fost mai mult cu mama ei, eu fiind foarte ocupat, dar abia aștept data de 13 octombrie s-o văd pe ecran!”, a spus cântărețul pentru Click!.