Cu ce probleme se confruntă Loredana Chivu după ce era să moară pe masa de operație: "Am făcut septicemie!"

"Cei mai mari medici din țară mi-au refuzat cazul"

Merge aproape în fiecare zi la medic și este ținută sub observare atentă de mai bine de nouă luni de când s-a declanșat problema de sănătate a fostei asistente tv.

"Am vorbit cu cei mai mari medici din țară, unii mi-au refuzat cazul. Alții mi-au dat niște soluții care nu sunt valabile pentru mine. Nu găsesc o cale de scăpare, nu am un tratament, nu am o promisune: da, te faci bine! Nu am nimic! Urmează să trimit cazul în afară, la mai multe clinici, e singura variantă care mi-a rămas", povestește blonda.

Aceata mărturisește că se confruntă deseori cu dureri fizice, inflamații și tensiune scăzută. Familia îi este alături, dar trece și ea la rândul ei prin momente cumplite având în vedere că fiica lor este în pericol: "Mi se rupe sufletul că poartă povara asta pentru mine".

Merge mereu la biserică și afirmă că fără Dumnezeu ea nu ar fi fost unde este în prezent: "Dacă nu aveam această credință, credeți-mă că eu acum nu mergeam în picioare".

Citește și: Loredana Chivu, imagine în care poartă un costum de baie mult prea mic pentru formele ei voluptoase. Diva a făcut furori pe plajă

Tot ce i se întâmplă acum Loredanei se trage din trecut: "Tot ce mi se întâmplă acum a fost declanșat de un moment". Loredana afirmă clar că nu este legat cazul său de niciun subiect amoros sau vreo traumă din copilărie: "Este vorba de o alegere greșită. Chiar foarte greșită!"

Fosta asistentă tv este încrezătoare că totul se va rezolva, dar este de părere că trebuie să-și învețe o altă lecție a vieții: "Trebuie să învăț lecția sănătății. Niciodată nu am fost bolnavă și nu am suferit de absolut nimic. Mi se pare că a venit timpul să învăț și lecția asta, a sănătății, pentru că niciodată n-am pus preț. În afară de operații estetice, eu nu am avut absolut nimic niciodată", mai spune Loredana la Antena Stars.

Vedeta nu a putut povesti în detaliu despre ce fel de problemă de sănătate este vorba și asta pentru că emoțional nu este pregătită să expună situația prin care trece: "Avocații mei se ocupă de asta. Trebuie să fiu și eu mai bine psihic ca să pot vorbi despre asta, pentru că urmează încă o intervenție și nu sunt pregătită pentru ea", spune Loredana Chivu.

"Nu pot să zic exact cum sunt cu sănătatea pentru că nici eu nu știu, dar vă promit că atunci când o să fiu pregătită voi vorbi, pentru că m-a afectat foarte tare, în primul rând psihic, fizic și în toate felurile. Este ceva extrem de fragil pentru mine și extrem de important pentru alte fete", spune Loredana.

Loredana Chiviu, vacanță de vis pe tărâmul milionarilor din Dubai

Loredana Chivu și-a sărbătorit ziua de naștere, de curând, pe meleaguri străine cu iz oriental.

Aceasta și-a luat prietenii și a plecat direct în Dubai pentru a se mai deconecta de toată perioada tumultoasă prin care trece din punct de vedere al sănătății.

Alături de cinci domnișoare și trei bărbați, Loredana Chivu și-a sărbătorit ziua de naștere pe tărâmul milionarilor.

Ea a plătit toată vacanța din buzunarul său: "Asta nu are nicio importanta pentru că, și dacă îmi făceam ziua aici, tot eu aș fi plătit", spune diva.

"Am fost la toate restaurantele de lux, la cele mai exclusiviste plaje, la cele mai exclusiviste cluburi", mai povestește Loredana.

În afară de biletele de avion și cazarea pe care le-a plătit Loredana Chivu din buzunarul său, aceasta a mai plătit și toate notele de plată, iar cea mai scumpă de costat 5.000 de euro la unul dintre cele mai tari cluburi din Dubai.

Citește și: Loredana Chivu, inundată de trandafiri de ziua ei. Surpriza luxoasă de care a avut parte diva

Cel mai scump obiect vestimentar luat din Dubai

Divele au aruncat mii de euro pentru a-și face toate poftele: "Nu știu cât am dat. Mi-am cumpărat vreo șase parfumuri de acolo. Mi-am luat o pereche de adidași foarte frumoși, multe, multe rochițe pe care nici nu am apucat să le port". Aceasta mai spune că s-a oprit la mall, în Dubai, și-a facut ținute și a cheltuit mii de euro împreună cu prietena sa Ana Maria Mocanu.

Cel mai scump ochiect vestimentar a costat 1.000 de euro și este vorba de perechea de adidași de mai sus: "Mi-am sărbătorit ziua de naștere pentru că am avut un an greu, m-am trezit și mi-am dat seama că vreu să-mi fac ziua în Dubai, pentru că aici nu aveam nicio șansă. Am găsit un apartament super frumos, l-am rezervat, l-am plătit. Un penthouse la etajul 36", mai spune diva.