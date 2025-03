Cum a reacționat Cătălin Botezatu după ce oamenii l-au pus la zid pentru că are o iubită mai tânără cu 40 de ani: „Nu vreau...”

Diferența de 40 de ani dintre Cătălin Botezatu și iubita lui a stârnit multe controverse în online. Ce mesaj dur a transmis designerul pentru cei care l-au criticat | VIDEO

Relația dintre Cătălin Botezatu (58 de ani) și iubita sa, Nicolle Fota (18 ani), a stârnit extrem de multe controverse în rândul internauților, mai ales după ce aceștia au aflat că ea este mai tânără decât celebrul creator de modă cu 40 de ani.

Designerul nu doar că a reacționat dur cu privire la răutăți, ci le-a și transmis un mesaj doamnelor și domnilor care au comentat despre viața sa personală.

Iată ce a zis!

Invitat la emisiunea Xtra Night Show, prezentată de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu, Cătălin Botezatu a avut o primă reacție cu privire la răutățile răspândite în mediul online după ce s-a aflat cine este actuala sa iubită și câți ani are aceasta.

Revoltat pentru că internauții l-au criticat în privința propriilor alegeri, designerul a răbufnit și le-a transmis un mesaj celor care s-au arătat dezamăgiți de acesta.

„Chiar nu comentez, pentru că acestea sunt niște frustrări. (...) Nu mai zic, că poate o să fac subiectul acestei emisiuni, foarte acid la adresa tuturor celor care comentează și care nu se văd în oglindă, care nu se uită la ei, care eii au iubite la fel de mici, dar de care nici măcar nu știu să aibă grijă, care nu își respectă soțiile, amantele, dar au tupeu să vorbească despre alți bărbați sau au vor iubitele altor bărbați care apar îmn peisaj cum a apărut la mine” a spus el în cadrul emisiunii.

„Doamnele care comentează să nu mai bălească atât, nu o să îmi placă niciodată doamnele mai în vârstă. Da, le respect, dar nu o să fiu cu o doamnă mai în vârstă (...) Îmi pare rău, dar mie mi-a plăcut întotdeauna frumosul și la urma urmei... Nu sunt ipocrit, dar nu mă caracterizează. Nu vreau. De ce să stau cu cineva de vârsta mea sau? Despre ce vorbim? Nu vreau să dau socoteală nimănui! Ce credeți? Pentru că pot și pentru că nu vreau. Repet. Eu sunt la nivelul la care pot să îmi permit orice în limite. Nu cred că am deranjat pe nimeni. Doar pe cei care, repet, bălesc la ceea ce fac eu, la ceea ce am eu lângă mine sau ele nu pot avea. Femeile pe mine, bărbații pe ea. Să aibă grije de iubite, amante și să-și ia gândul pentru că altfel nu mai pot face nimic. Eu nici măcar nu cheltui bani cât cheltuie ei cu aceste femei, la mine vin gratis și băieți, domnilor și voi când aveți așa ceva, plătiți bani grei. Eu nu plătesc și n-o să plătesc niciodată ”, a mai adăugat Cătălin Botezatu.

Iată și întreg momentul video mai jos!

