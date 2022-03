Cum a reacționat medicul Mihail Pautov la situația Rusia-Ucraina. "Mama e din Ucraina, tata e rus"

De mic mă consider rus. M-am născut în fostul URSS – la Chișinău. Mama este 100% ucraineancă, tată este rus. Sunt vorbitor nativ de limba rusă, am urmărit de mic canale rusești, am vorbit rusă cu prietenii, vorbim rusă acasă, a spus Pautov pe rețeaua de socializare Facebook, potrivit Click.

Acesta a mai povestit prin ce trec rudele și prietenii lui din Odesa și Kiev și că le e frică tuturor, mai ales că nu mai pot părăsi țara.

Am rude și mulți prieteni și colegi chirurgi în Odesa și Kiev. Țin legătura cu ei. Au bagajele făcute, subsolul pregătit pentru adăpost, a precizat medicul.

Dr. Mihail Pautov, despre "norul negru" din Ucraina: "Nimeni nu înțelege nimic. Se aud doar focuri și avioane"

Nimeni nu înțelege nimic. Noaptea nu prea se doarme, se aud focuri și avioane. Nu la graniță, ci în Odesa și Kiev, a spus el.

Le este frică tuturor. Le-am oferit adăpost și sprijin oricând au nevoie, din păcate însă acum nu mai pot părăși țara, nu o să îi lase.

Pe de altă parte, medicul îi consideră vinovați pe ruși pentru că au susținut atâta timp un președinte care este deja "caz de psihiatrie" și pentru că i-au permis să aducă țara unde a adus-o acum, la război.

În realitate, rușii și ucrainienii sunt și se simți înfrățiți ca popoare. Ce se întâmplă acum este de neînțeles, și pentru ruși și pentru ucrainieni.

Un popor fricos și oligofren (rus) care își atacă proprii frați care nu înțeleg nimic. Sper ca acest popor să se trezească cât de curând și să sugrume această demență din interior.

Când mă uit la televiziunea națională din Rusia, 1TV, mi se face rușine de faptul că mă consider rus.

Se vorbește despre cum Rusia salvează refugiații ucrainieni loviți de teroriști, despre cum armata rebelă din Ucraina atacă avioanele păcii de deasupra Kievului, ajutoare umanitare și chiar și interviuri cu ucrainieni care susțin că îi așteaptă la ruși să îi salveze. Asta văd rușii la TV.

Ce trebuie făcut? De evitat un conflict militar major, dar impuse cele mai aspre sancțiuni împotriva Rusiei și a oligarhilor lor. Ești rus? Pa pa! De unde ești, din Rusia? Nu e voie, pleacă. Vor suferi rușii? Categori da. Excluși de peste tot și din toate.

Merită asta? Categoric da, toți, pentru că au ținut la sân și au sprijinit un dictator dement, un caz psihiatric paranoid ajuns la conducerea celei a 2- a putere militară din lume, a încheiat dr. Mihail Pautov.

