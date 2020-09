Cum a slăbit 20 de kilograme și ce dietă ține Adriana Antoni

O apariție spectaculoasă în platoul emisiunii "Star Matinal" de la Antena Stars. Adriana Antoni pare de nerecunoscut după ce a slăbit nu mai puțin de 20 de kilograme.

Îndrăgita cântăreață și-a schimbat complet viața și a renunțat la tot ce era toxic. Transformarea Adrianei Antoni a început încă din anul 2018, atunci când a dezvăluit că a renunțat la un aliment care pur și simplu a schimbat totul în privința siluetei sale: zahărul.

"Am slăbit pentru că am decis să elimin cantitatea mare din viaţa mea. Mănânc bio, sunt produsele mai scumpe, pentru că sunt crescute altfel, dar nu mă deranjează. De ani de zile am făcut asta. Am exclus zahărul treptat, nu dintr-o dată", spunea Adriana Antoni atunci când a decis să ia măsuri împotriva kilogramelor în plus.

Astăzi, arată mai bine ca niciodată și a dezvăluit care este secretul său. Află în materialul video de mai jos cum a slăbit 20 de kilograme Adriana Antoni, dar și ce proiecte pe plan muzical are în viitorul apropiat: