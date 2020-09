Minodora, povestea siluetei. A slăbit uimitor, iar când a renunțat la dietă a ajuns din nou la aproape 100 de kilograme. Așa arată acum - Galerie foto

*Așa arată acum Minodora; Foto: Facebook

"De un an de zile, sunt atentă la ce mănânc. Mănânc mai puțin și mă ajută niște picături aduse din străinătate care taie pofta de mâncare. Eu am făcut două luni de zile masaj și intenționez să intru ca lumea la sport”, a mai declarat Minodora.

Minodora a mai slăbit și în trecut, dar s-a îngrășat la loc imediat ce a renunțat la dieta

„Am mai slăbit o dată, da, în urma unui pariu. Am slăbit 21 de kg, m-am menținut trei ani și pe urmă n-am mai putut. Am mâncat fără carbohidrați, fără dulciuri, fără băutură, alcool, am înnebunit. Am rezistat până am ajuns la mama acasă și am poftit la cornulețe cu gem. Și am mâncat un lighean din ăsta mare. În momentul în care papilele gustative deprind gustul de bun, e nasol. Eu cât am stat acolo, trei-patru zile, cu cornulețe cu gem nonstop, m-am și nenorocit. După, am crezut că nu m-am îngrășat. Și am tot mâncat și am ajuns la 98 la loc”, a mai spus Minodora, la o emisiune TV.