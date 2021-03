Cum arată acum Tereza Tranakas, prima soție a lui Radu Vâlcan. Puțini știu că a fost căsătorit cu o femeie de afaceri

Tereza Tranakas are 51 de ani și este o doamnă distinsă, celebră în lumea publicității și a marketingului. Este fondatoarea unei agenții de comunicare și se mândrește cu o carieră de succes.

Cine este fosta soție a lui Radu Vâlcan

De-a lungul carierei sale Tereza a avut de-a face cu nume mari ale antreprenoriatului:

„La începutul carierei mele, am avut șansă să lucrez printre antreprenori mai mult sau mai puțîn cunoscuți cum ar fi Elon Musk, Eric Andersson, Peter Diamandis, Mark Shuttleworth. Primul meu job a fost pentru o agenție de PR & Public Affairs în Washington DC, condusă de o femeie puternică și plină de energie. De la ei m-am inspirat și mi-am propus să pornesc ceva pe cont propriu. Corporația însă a fost și ea o școală foarte bună, mă bucur că am acumulat experiență și în companii de tip start-up și in unele mai mari”, a declarat fosta soție a lui Radu Vâlcan, pentru weivent.ro.

La cei 51 de ani ai săi, Tereza se mândrește cu o carieră de excepție și un trup de invidiat.