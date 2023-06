Cum arată Dana Roba în urma atacului suferit. Detalii tulburătoare despre starea sa fizică

Cum arată Dana Roba în prezent, după ce a fost atacată cu ciocanul de către propriul soț. Detalii tulburătoare despre gravitatea traumatismelor suferite de make-up artist. Sora acesteia a dezvăluit că vedetei îi lipsesc mai multe componente ale feței.

Dana Roba se află în stare critică din punct de vedere fizic, în urma atacului suferit

Dana Roba a trecut în urmă cu doar câteva săptămâni printr-o traumă severă, care și-a lăsat amprenta asupra fizicului său, după ce a fost atacată cu o ciocan de propriul soț. Make-up artistul este în continuare internată în spital, acolo unde se luptă în fiecare zi să trăiască.

Cum arată Dana Roba în urma atacului suferit. Detalii despre gravitatea stării sale fizice

Deși sora sa, Lidia Roba, a anunțat recent că Dana a făcut câteva progrese în ceea ce privește starea sa de sănătate, aceasta a făcut de curând și câteva dezvăluiri tulburătoare. Este vorba despre condiția fizică a Danei, care este una critică, având în vedere atacul suferit și loviturile primite. Vedeta a rămas cu sechele severe la nivel fizic.

Amintim că aceasta a fost lovită puternic cu un ciocan în zona craniului, fiind mai apoi internată în stare critică. Make-up artistul a suferit o operație de urgență, extrem de complexă, care a durat în jur de nouă ore, iar procesul de recuperare se anunță a fi unul greu și de durată. Iată detaliile cutremurătoare despre gravitatea traumatismelor suferite de Dana Roba, dezvăluite chiar de către sora acesteia.

Dana Roba va avea nevoie de o operație de reconstrucție facială

Lidia Roba a mărturisit că sora a fost lovită în mod repetat cu ciocanul în zona capului, astfel că o parte din osul cranian a fost distrus. De asemenea, Dana Roba a rămas și fără osul din zona nasului, în urma atacului suferit. În cazul în care vedeta își va reveni, aceasta va avea nevoie de o operație de reconstrucție facială. Din păcate, starea sa este una critică și poate muri oricând. Cu toate acestea, medicii au decis să o externeze în curând.

„Când s-a întâmplat tragedia, Dana a primit în cap opt ciocane. Acum nu mai are o parte din craniu, în zona din față. Trebuie să i se facă reconstrucție în perioada care urmează, deci vă dați seama cât de riscantă este viața ei acum, ea poate muri în orice clipă. O să fie externată zilele acestea, medicii o să îi reducă și tratamentul.

Dana mai are nevoie de operații, pentru că ea încă mai are achii pe membranele de la creier. Ea acum vorbește, își amintește tot ce s-a întâmplat, dar medicii i-au dat tot timpul calmante să nu o afecteze acest lucru după operație.

Pentru că a încercat să se apere la cap, atunci când îi dădea cu ciocanul în cap, Dana a ținut mereu mâinile la cap, așa că și ele au fost foarte afectate, pentru că le are pe amândouă în ghips până la cot. Nu mai are nici păr în cap, nu mai are nici osul de la nas. E greu..” a declarat, Lidia Roba, pentru click.ro.

Care a fost prima dorință a Danei Roba după ce s-a trezit

Dana Roba se află de două săptămâni la terapie intensivă după ce soțul și tatăl copiilor săi a atacat-o cu un ciocan. Aceasta a suferit multiple lovituri la nivelul craniului și fracturi la nivelul membrelor inferioare și superioare.

„A deschis ochii, s-a ridicat în fund și când a pus-o înapoi a vomat sânge. Ea vrea acasă, vrea să-și vadă fetele. A spus că vrea să se întoarcă să la fetițele ei să aibă grijă de ele. Este dorința ei cea mai mare. Momentan este tot în spital, are imunitatea scăzută și încercam să o protejăm cât putem de mult. Oricum rugăciunile voastre, ale noastre, au ținut-o în viață.

Dana are progrese, este conștientă și își amintește tot calvarul, tot ce i s-a întâmplat. Încă este sub tratamentul pe care l-a avut pana acum. A început să facă terapie la picioare în mod special. I-au fost scoase ghipsurile de la mână pentru a i se face raze. A avut practic zdrobite tendoanele și oasele de la mâni.

Vor medicii să vadă evoluția tendoanelor. Dacă oasele și tendoanele nu i s-au prins bine, va trebui operată”, a dezvăluit o apropiată a Danei Roba pentru Fanatik.