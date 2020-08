Cătălin Botezatu, totul despre cea mai importantă femeie din viața lui. Designerul a răspuns celei mai arzătoare întrebări: Se însoară sau nu?

Deși a trecut de prima tinerețe, Botezatu confirmă încă o dată că o eventuală căsătorie nu este pentru el.

"N-o să fiu ipocrit, toate viața mea am fost un bărbat selectiv, am avut în jur numai femei frumoase, bineînțeles că am criteriile mele. Pe lângă frumusețe am căutat inteligență, simț al umorului, spirit aventurier, căci eu sunt genul care călătorește mult. Nu sunt adeptul căsniciei, pentru că nu văd nimic rău în a schimba peisajul din când în când", a declarat Cătălin Botezatu.