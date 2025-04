David Pușcaș și-a transformat locuința într-un refugiu personal și le-a arătat tuturor, printr-un clip pe TikTok, cum a amenajat fiecare colțișor. Iată cum reușește fiul Luminiței Anghel să își plătească chiria.

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, le-a prezentat internauților fără ezitare cum arată casa în care locuiește în prezent. Deși tânărul nu are un job stabil, acesta reușește să își plătească chiria cu ajutorul fanilor din mediul online care îi donează aproape zilnic în timp ce el face live-uri pe TikTok.

Cu toate că nu dispune de o locuință spațioasă, David a reușit să gestioneze foarte bine fiecare colțișor pentru a reuși să își desfășoare activitățile de zi cu zi într-un mod cât se poate de ordonat și funcțional fără să se simtă îngrădit de toate obiectele și mobilierul său.

Citește și: David Pușcaș vrea să facă pace cu Luminița Anghel după 10 ani de când au rupt legătura. Fiul adoptiv simte că este „al nimănui!"

Internauții care au văzut imaginile au rămas chiar impresionați de stilul său și l-au felicitat în secțiunea de comentarii pentru ordinea și disciplina de care dă dovadă.

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos cum arată locuința sa!

Cum arată garsoniera în care locuiește David Pușcaș. Fiul Luminiței Anghel a făcut turul casei fără rețineri

După ce a împlinit vârsta de 18 ani, David Pușcaș nu a mai locuit cu mama sa, Luminița Anghel. După ce mama sa vitregă i-a plătit chiria în diferite imobile din București, aceasta a renunțat să mai facă acest lucru din cauza comportamentului său și scandalurilor care au avut loc între ei.

În prezent, David are 28 de ani și încearcă cu toate puterile să își găsească drumul în viață pentru a se putea descurca pe cont propriu. Deși a avut mai multe tentative de angajare, acesta a decis că cel mai bine se întoarce în online, acolo unde reușește să se descurce cel mai bine. Spre exemplu, pe TikTok, acesta reușește să își convingă urmăritorii să îi doneze, făcând astfel posibilă plata chiriei și utilităților, dar și a altor nevoi.

Acolo, tânărul postează aproape zilnic și îi ține la curent cu noutățile din viața lui pe cei care îl urmăresc și îl îndrăgesc cu tot sufletul. La fel s-a întâmplat și cu locuința sa, David dorindu-și să le arate celor din online cum arată casa în care locuiește pentru un moment.

Citește și: Ce decizie a luat David Pușcaș în privința carierei lui. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel rupe tăcerea după o perioadă de absență

„Vreau să vă arăt cât de cozy arată căsuța mea. Am pus luminițele astea de la pom pe pat, lăsați-mi în comentarii dacă vă place cum arată. Am făcut curat în bucătărie pentru că știți că am făcut aseară cartofi prăjiți pe live și era explodată. Biroul unde lucrez și mai reflectez la viață. Am pus și la spălat, doar acasă… singur și hommie. Se văd foarte frumos luminițele astea. Lăsați-mi în comentarii dacă vă place” a spus acesta în timp ce filma totul.

Din videoclip se poate observa cum la intrarea în garsonieră este poziționată o mașină de spălat haine care deasupra are un dulap cu haine, iar fix în fața ușii de la intrare este baia. În partea stângă este o canapea pe care David doarme, iar lângă aceasta este poziționat un dulap de haine mai mare și un frigider. În fața canapelei este și o măsuță și un televizor suspendat în peret, iar la câțiva pași distanță este poziționat și biroul pliabil. În fața biroului este și bucătăria, unde acesta obișnuiește să gătească.

Iată și filmarea!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Naomi Hedman și fiul Ozanei Barabancea s-au despărțit. Cum a ieșit totul la iveală