Puțini știu aceste detalii! Prezintă Asia Express, dar îi cunoști trecutul? Este una dintre cele mai frumoase românce. Cum arăta și cu ce se ocupa înainte de televiziune

Nu a trecut mult timp și s-a mutat la București, unde a avut același job, dar de data aceasta într-un magazin de lux, frecventat de persoane publici. Astfel ea a ajuns iepuraș Playboy, iar pictorialul a fost un succes. De aici doar un pas până la o carieră în televiziune.

Prezentatoare emisiunii Asia Express formează azi un cuplu cu Smiley, relație pe care cei doi o au din 2017. De atunci și până acum au fost, mai în glumă sau mai în serios mai multe intenții de a face pasul cel mare către căsătorie.

Totuși, în tot acest timp au fost doar alarme false, căci cei doi nu au anunțat deocamdată nimic oficial, spre nerăbdarea fanilor.

Se pare că Smiley a știut ce să aleagă, pentru că Gina Pistol a pozat nu mai puțin de patru ori pentru revista Playboy și a apărut inclusiv pe coperta numărului 100.

Prezentatoarea de la "Asia Express" și "Chefi la cuțite" a acceptat rapid să apară în pictorialele incendiare din Playboy România. La vremea respectivă, Gina mărturisea: "Sunt conştientă că sunt frumoasă".

În anul 2000, Gina Pistol avea doar 19 de ani când a pozat pentru prima oară în revista pentru bărbați. Era recent lansată în showbiz.

De atunci, blondina și-a păstrat postura de iepuraș Playboy, iar la vârsta de 35 de ani s-a dezbrăcat din nou. De data aceasta, Gina Pistol a realizat o ședință foto pentru ‘Touch Magazine’.

Deși mărturisea că nu va mai apărea goală în pictoriale, iată că s-a răzgândit. Timp de șase ani, Gina Pistol a refuzat toate ofertele pentru pictoriale nud.

"Am stat un pic pe gânduri când am primit propunerea de a poza din nou goală. Mi-am zis că “iar poze mai îndrăznețe, iar vorbe”… Dar norocul meu este că am lucrat cu o echipă cool și a ieșit totul extraordinar, nimic vulgar. Și oricum de ceva timp nu mai pun la suflet răutățile gratuite", declara simpatica Gina.

Deși vremea a trecut, iar fotografiile din anii 2000 nu vor fi date uitării prea ușor, Gina Pistol este și acum într-o formă maximă. Nu este de mirare de ce Smiley a pus ochii pe ea.

Gina Pistol, detalii despre nunta cu Smiley

Fanii cuplului Smiley-Gina Pistol stau cu sufletul la gură de ceva timp, tot așteptând nunta celor doi, anunțată mai în glumă, mai în serios. Însă, până acum artistul nu și-a cerut iubita în căsătorie.

Pentru a grăbi puțin lucrurile, cred admiratorii celor doi, Gina deja a planificat deja, în detaliu, nunta cu Smiley.

În urmă cu ceva timp, Gina Pistol povestea, pe canapeaua lui Capatos, că i-a fost foarte dor de casă, dar mai ales de Smiley, în perioada lungă petrecută în Asia, la filmările show-ului Asia Express, ajuns deja la al treilea sezon.

„Plângeam de dorul său… Mi-a fost dor, 2 luni… E prima oară în viața mea când mi-a fost dorul ăla mare de casă, de omul drag…", spunea, atunci, Gina.

„Eu sunt bine cum sunt (n.r. nemaritată). Am vorbit cu el despre nuntă. Eu nu mă grăbesc, cred că doar mama. La câte ședințe foto în rochie de mireasă am avut… Când mă voi mărita, voi face o petrecere în aer liber, fiecare vine imbrăcat cum vrea. Voi face un grătar fără mici! Fac 39 de ani, dar nu am nicio problemă că sunt nemăritată la vârsta asta!", spunea Gina în 2019.

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu din martie 2017 și în timpul acesta au fost câteva alarme false în privința nunții lor. Însă nimic serios până acum, se pare.

Prezentatoarea show-ului Asia Express ne asigură că îi va purta numele lui Smiley, dacă se va căsători, în cele din urmă cu el, respectiv Maria.